Tegen juni ontwerp voor nieuwe evenementenhal in Izegem

Op de gemeenteraad is de zoektocht naar een ontwerper voor de nieuwe, nog te bouwen evenementenhal op de plaats van zaal ISO hervat. De stad verhoogt het budget tot 4,5 miljoen euro en hoopt nu wel meer interesse bij ontwerpteams te wekken.

Een eerste poging vorig jaar leverde slechts één ontwerp op, dat bovendien nog aan de technische en duurzame vereisten voldeed. Met een kapitaalsverhoging naar 4,5 miljoen euro en de toevoeging van het nieuwe jeugdhuis De Tunne als bijgebouw hoopt de stad nu wel over genoeg geld te beschikken voor een volwaardige nieuwe hal.

“In onze selectieleidraad voor ontwerpers is het element duurzaamheid nog meer uitgebreid beschreven en ervaring hierin wordt nog een belangrijker aspect”, zegt evenementenschepen Lisbet Bogaert (N-VA).

“We geven ook uitgebreidere technische info mee waaraan alle ruimtes moeten voldoen. Tot slot is ook het eisenplan aangepast door de toevoeging van ons jeugdhuis, dat met zijn oppervlakte van 100 m² niet ten koste gaat van de oppervlakte van de zaal, maar er gewoon extra bij genomen wordt. Alle bouwteams krijgen deze selectieleidraad toegestuurd, waarvan we er drie zullen selecteren. Tegen juli 2022 moeten we dan van één overgebleven kandidaat een finaal ontwerp hebben.”

Genoeg ruimte

Kurt Grymonprez (STiP) had de hal liever in industriegebied gezien. “Om bij meerdere evenementen op de al drukke site Krekel-Zuid omwonenden geen overlast te bezorgen”, zegt hij.

“Ook de beperkte grootte van de zaal (800 m² netto, red.) blijft ons dwars zitten. Zorg dat deze minstens zo groot is als zaal ISO nu, 1.450 m² dus. Ook Groen en Vooruit uitten gelijkaardige kritiek. Schepen Bogaert verzekert echter dat er voldoende ruimte zal zijn.

“We hebben bekeken welke evenementen daar de voorbije jaren doorgingen en op één of twee na zouden ze in de toekomst ook in de nieuwe hal kunnen plaatsvinden”, klinkt het. “We willen wel niet compartimenteren omdat twee of drie evenementen tegelijk mogelijk elkaar overlast zouden bezorgen.”

