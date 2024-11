Team Burgemeester oefent oppositierol al: Groenaanleg Campus Kappaert zorgt voor discussie

Maandagavond werd de laatste gemeenteraad van deze legislatuur gehouden. Er dienden 19 punten in openbare zitting behandeld te worden. Daarvan handelden er drie over de Kunstacademie op de site Campus Kappaert. Na wat discussie kregen ze alle drie groen licht.

Op 1 oktober zette het schepencollege de plaatsingsprocedure van de overheidsopdracht ‘Aanleg buitenruimte Kappaertsite’ stop omdat het gemiddelde van de totaalprijzen van de offertes 70 procent hoger lag dan de raming. Er werd een nieuw aangepast bestek opgemaakt. “Op die manier hopen we meer op maat gemaakte voorstellen te ontvangen, die minstens dezelfde sport- en spelkwaliteit zullen bieden, meer vrijheid aan de leveranciers zullen bieden, en dit alles tegen een betere prijs”, wist onderwijsschepen Isabelle Degezelle (CD&V) te vertellen. Men raamt de kostprijs op 842.000 euro.

Stefanie Vandenbossche zei dat de fractie Team Burgemeester niet akkoord kon gaan, omdat men de mobiliteitsproblematiek onderschat. Een vreemde conclusie voor een meerderheidspartij wat ze tot aanstaande maandag wel degelijk nog zijn. Schepen Degezelle ontkende dat er geen aandacht is voor de mobiliteit. “Al van bij de eerste plannen werd de mobiliteitsproblematiek meegenomen. Daar kan vorig schepen Marc Desloovere van getuigen.” Huidig mobiliteitsschepen Dirk Desmet (CD&V) zei dat er al diverse voorstellen zijn die in drie fases verlopen. “Eerst zullen we de visibiliteit verhogen, daar wordt begin volgend jaar werk van gemaakt. In een tweede fase komen snelheidsremmende maatregelen en in fase drie zullen we alles optimaliseren.”

Wim Monteyne (N-VA) vond de reactie eerder vreemd. “Het eerste voorstel werd goedgekeurd, nu is een gewijzigd en goedkoper voorstel zogezegd niet goed. Jullie zijn 180 graden gedraaid en hebben het dan nog over iets wat met dit punt niets te maken heeft.” Team Burgemeester was de enige die tegen stemde, zodat het punt werd goedgekeurd.

Nieuwbouw

Ook de tweede fase van het nieuwbouwproject kwam ter sprake. “In 2022 werd een aanvraag ingediend bij Agion (Scholen van Vlaanderen) voor de realisatie van een gebouw voor deeltijds kunstonderwijs via een DBFM-formule. Dit is een geïntegreerde aanpak waarbij één partij verantwoordelijk is voor het ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden van het schoolgebouw. De investerings- en onderhoudskost voor de komende dertig jaar wordt door de DBFM-partner gedragen, en het lokaal bestuur betaalt een jaarlijkse bruto beschikbaarheidsvergoeding. Met deze formule komt deeltijds kunstonderwijs voor het eerst in aanmerking voor subsidiëring van gebouwen”, aldus Degezelle.

Op basis van het aantal leerlingen kan een subsidieaanvraag worden ingediend voor 5.000 vierkante meter (plus technische lokalen). Indien het aantal leerlingen op 1 februari 2025 hoger is dan op de voorbije teldata, kan ook de gesubsidieerde oppervlakte op dat moment nog verhoogd worden.

De gemeenteraad gaf goedkeuring voor het ondertekenen van de overeenkomst tussen het lokaal bestuur als inrichtende macht, en de DBFM-vennootschap. Ook hierop had de fractie van Team Burgemeester kritiek, die door de andere (oppositie)partijen vrij snel weerlegd werd. Het punt werd dus ook goedgekeurd.

Containerklassen

Ook de huidige toestand van de gebouwen van de Kunstacademie kwam ter sprake. “Er zijn een aantal tijdelijke ingrepen aan de bestaande infrastructuur noodzakelijk, zodat de periode tot aan de ingebruikname van de nieuwbouw overbrugd kan worden”, leidde Isabelle Degezelle het punt in. Architect Pol Sileghem werd aangesteld om een plan op te maken.

Het resultaat is een voorstel voor een combinatie tussen het renoveren van de huidige infrastructuur en het huren van lescontainers op de site De Brug, als tijdelijke oplossing. Ook dit punt werd goedgekeurd.