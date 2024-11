Team Burgemeester kon minder Gitsenaars overtuigen: “Niet de juiste kandidaten uit Gits”

Uit de fijnmazige stemresultaten blijkt dat Hooglede en Gits op 13 oktober wat anders stemden. Die detailresultaten tonen namelijk het stemgedrag per bureau. Opvallend is dat Team Burgemeester van Frederik Demeyere in Gits toch iets minder stemmers kon overtuigen, terwijl de resultaten van de drie partijen in Hooglede veel dichter bij elkaar liggen.

Voor het eerst heeft de Vlaamse overheid kiesresultaten gepubliceerd die iedereen toelaten om op wijkniveau te bekijken hoe alle partijen gescoord hebben. En dat levert hier en daar interessante inzichten op. In Hooglede gingen 3.180 inwoners stemmen op 13 oktober. In Gits waren dat er 2.413. Dat de drie partijen Groep 21, Allen 8830 en Team Burgemeester heel dicht bij elkaar zouden liggen qua uitkomst was al langer duidelijk en dat wordt ook bevestigd door de uitslagen van de twee Hoogleedse telbureaus. Groep 21 werd in Hooglede nipt de grootste met 984 stemmen. Allen 8830 volgt op de tweede plaats met 944 stemmen en Team Burgemeester klokte af op 922 stemmen. Vlaams Belang kreeg er 295.

Minder nipt

In Gits was het veel minder nipt tussen de grote drie. Groep 21 van Kristof Pillaert is er afgetekend de grootste met 947 stemmen. Allen 8830 van Dimitri Carpentier klokte af op 770 stemmen. Team Burgemeester van Frederik Demeyere kon slechts 508 Gitsenaars overtuigen. Vlaams Belang haalde er 156. Dat Team Burgemeester bijna half zo groot is als Groep 21 in Gits komt toch als een verrassing. Maar al sinds hij de fakkel overnam van Rita Demaré was Frederik Demeyere, zelf een Hoogledenaar, zich er wel van bewust dat weinig Gitsenaars hem kenden. Tijdens de campagne zette hij bewust sterk in op Gits. “Mijn persoonlijke score in Gits was zeker niet slecht”, reageert hij. Demeyere haalde 353 voorkeurstemmen in Gits tegenover 670 in Hooglede. “Maar met de lijst als geheel konden we inderdaad minder Gitse kiezers overtuigen”, reageert de burgemeester. “Uit de detailresultaten blijkt dat Gitsenaars sowieso liever op Gitsenaars stemmen, ongeacht partij. De enige conclusie die je daaruit zou kunnen trekken, is dat wij misschien niet de juiste kandidaten uit Gits op de lijst hadden. Anderzijds moesten we het dit keer ook zonder Rita Demaré doen (in 2018 haalde ze op eigen houtje nog 1.463 stemmen, red.). Zij woont in Hooglede, maar is afkomstig uit Gits en kon daardoor destijds kiezers van Gits én Hooglede bereiken.”