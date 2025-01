Tahira Malik houdt eer van Vooruit hoog in de oppositie

Voor Tahira Malik (42) betekende de installatievergadering het begin van een eenzame oppositiekuur. Ze is de enige verkozene voor Vooruit.

De socialisten maken sinds midden jaren negentig deel uit van het stadsbestuur. Dat was ook in de vorige legislatuur zo, met schepenen Gino Dumon en Ulrike Vanhessche. Die laatste nam voor halfweg de ambtsperiode afscheid van de politiek en Tahira Malik – die al op haar 18 jaar een eerste keer aan de verkiezingen deelnam – kwam in de plaats.

Bij de recente gemeenteraadsverkiezingen liep het niet zo goed voor Vooruit en vielen ze van twee zetels terug op één stuk, van 14 procent in 2018 naar 8,5 procent in oktober. Malik moet nu in haar eentje de socialistische eer hoog houden vanuit de oppositie. “Toegegeven, nog voor aanvang van de installatievergadering voelde het raar aan. Ik kwam extra vroeg om m’n plekje aan de vergadertafel te zoeken. Je moet weten, ’s ochtends diezelfde dag hielden we nog het allerlaatste schepencollege. Dat verliep in een goeie sfeer en we bedankten elkaar voor de goeie samenwerking de voorbije jaren”, haalt Malik aan.

“Of ik een harde oppositie zal voeren? Ik zal m’n draai nog moeten vinden. Het lijkt me nu ook moeilijk om meteen kritiek te geven op bepaalde dossiers die ik mee heb vormgegeven. Het ligt ook niet in mijn aard om wild tekeer te gaan. (knipoogt) Ik kom uit de sociale sector (ze is maatschappelijk werker bij iMens, red.). Maar het kan evengoed zijn dat bepaalde dossiers uit de vorige legislatuur plots toch een andere wending krijgen. Ik zal alles dus goed blijven opvolgen.”

Herbronnen

Tahira Malik blikt met een goed gevoel terug op haar schepenperiode. “Al doet het pijn, ik ben een ervaring rijker. Mij nemen ze dit niet meer af, dit was misschien wel een ‘once in a lifetime’. Met Vooruit moeten we nu even herbronnen. Amper één zetel halen is niet goed, maar uiteindelijk mogen we nog tevreden zijn om alsnog in de gemeenteraad te kunnen zetelen. De collega’s van N-VA verging het zowaar nog minder goed (zij behaalden geen enkele zetel, red.). We zitten nog aan tafel, we hebben nog zeggenschap. Weliswaar minimaal, maar toch. We werden het slachtoffer van een intense burgemeestersstrijd tussen Anthony Dumarey, Romina Vanhooren en Peter Velle.” (TVA)