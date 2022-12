Stijn Timmerman start het nieuwe jaar als schepen

Na Nieuwjaar volgt Stijn Timmerman (CD&V) schepen Arnold Naessens op. De Loppemnaar maakt zo de overstap van gemeenteraadslid en fractievoorzitter naar het college. “Er liggen heel wat uitdagingen en interessante dossiers op de plank, zoals de Lac van Loppem en het Ventilusdossier.”

Stijn Timmerman (39) is een rasechte Loppemnaar. Zijn ouders Jos en Monique richtten in 1977 het uitvaartcentrum Timmerman op in Loppem. Zus Nele en schoonbroer Jan zetten als tweede generatie het familiebedrijf voort.

Zelf koos Stijn voor een carrière in de advocatuur. Hij runt zijn advocatenkantoor al vijftien jaar in de Rijselsestraat in Loppem, vlakbij ’t Wit Huis. Stijn is getrouwd met Ann Maertens en papa van Lotte en Ward.

Al van voor hij in 2017 zijn eerste stappen in de politiek zette en naar de kiezer trok voor CD&V Zedelgem, was Stijn al sociaal geëngageerd. Hij is voorzitter van de Ouderraad van de Sint-Maartensschool, lid van het Feestcomité Loppem, van de toneelkring het Zingend Vuurgeboomte en van de Kerkraad. “De dagen lijken daarmee al goed gevuld, maar ik wil en zal me organiseren om het schepenambt voor de volle 100 procent te vervullen”, opent Stijn het gesprek.

“Dat zal ook nodig zijn, want met onder meer de bevoegdheden Omgeving en Milieu, liggen nog heel wat uitdagingen en interessante dossiers op de plank. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van de Sint-Maartenssite en de Lac in Loppem, de bouw van een nieuwe school in Zedelgem, de verdere ontwikkeling van Vloethemveld alsook het Ventilusdossier dat de hele gemeente beroert.”

Geen seconde twijfel

Na de verkiezingen van 2018 werd door Arnold Naessens aangekondigd dat hij tegen eind 2022 zijn mandaat wenste over te dragen aan een jonge opvolger. “Mede dankzij mijn verkiezingsresultaat werd door Arnold en eigenlijk door de hele partij naar mij gekeken om die opvolger te zijn en ik heb, rekening houdend met het geloof en het vertrouwen dat in mij werd gesteld, geen seconde getwijfeld om ‘ja’ te zeggen. Ook mijn gezin steunt die beslissing volmondig.”

Raad en daad

“De mogelijkheid om een schepenambt voor de gemeente Zedelgem te vervullen, waarbij ik voorafgaand eerst nog enkele jaren als gemeenteraadslid en fractievoorzitter kon groeien in de politiek, maakten de beslissing voor mij vanzelfsprekend. Arnold geeft nu dus de spreekwoordelijke fakkel aan mij door en ik neem die dankbaar in ontvangst. Ik weet trouwens dat ik waar nodig in de toekomst nog op Arnold kan rekenen voor raad en daad, maar zal uiteraard mijn eigen weg gaan en accenten leggen. Ik kijk er naar uit om met de burgemeester en schepenen samen te werken en het goede werk dat tot nu toe al is geleverd, voort te zetten”, besluit Stijn Timmerman.