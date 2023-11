Stadslijst STiP+ lost eerste schot, N-VA gaat uit van eigen sterkte: “Allermooiste job in politiek”

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben verschillende partijen in Izegem al enkele kaarten op tafel gelegd. Sommigen, zoals STiP+, pakten al uit met enkele troeven en daaruit blijkt dat het op zondag 13 oktober wel eens een spannend potje poker kan uitmonden.

Het politieke landschap in Izegem is op heden erg versnipperd, met zeven partijen die in de gemeenteraad zetelen. De kans is alvast groot dat er in de volgende legislatuur alvast één minder zal zijn. STiP, de stadslijst met onafhankelijken die door ex-sp.a-schepenen Kurt Grymonprez en Nadia Staes is opgericht, haalt enkele liberalen van Open VLD aan boord en vaart verder onder de naam STiP+. De ambities zijn daarbij niet min. “Na zes jaar in de oppositie is het voor ons duidelijk: we willen de grootste partij van de stad worden en hebben met lijsttrekker Kurt Grymonprez een kandidaat-burgemeester”, aldus voorzitter Dominique Stove, die er geen geheim van maakt dat zijn partij graag de meerderheid wil breken. Met zijn huidige vijf zitjes en het ene zitje van Open VLD zou de stadspartij er niet raken, maar ze is overtuigd dat met de verruiming ook een grote groei gepaard zal gaan.

Sterke achterban

Toch zal er wellicht meer nodig zijn om het bestaande sterke N-VA-blok zomaar opzij te zetten. Achter de schermen waren er onder sommige oppositiepartijen al langer gesprekken om samen te werken, maar finaal waagde enkel Open VLD zich aan de sprong naar STiP+. Wat niet wil zeggen dat er in oktober volgend jaar geen coalities gevormd kunnen worden. Meerderheidspartij N-VA kan in Izegem evenwel rekenen op een sterke achterban en burgemeester Bert Maertens zit er stevig in het zadel. Het is dan ook geen verrassing dat hij opnieuw als lijsttrekker naar voor wordt geschoven en voluit voor een derde ambtstermijn gaat. “Mijn werk als burgemeester en het werk van N-VA in het stadsbestuur is zeker nog niet af. Aan ideeën, plannen en ambitie voor de toekomst geen gebrek”, zegt hij zelf. “Het lokale bestuursniveau is en blijft voor mij het allerbelangrijkste. Je kan er snel een verschil maken voor de mensen. Izegem besturen is voor mij met zekerheid de allermooiste job in de politiek.”

Jonge CD&V-ploeg

Coalitiepartner CD&V trekt met huidig schepen Ann Van Essche als boegbeeld naar de kiezer: “Nu mikken we op vier of vijf zitjes. In het beste geval keren we terug naar de zes zitjes die we vroeger hadden. We hebben zes jaar in de meerderheid gezeten en konden mee beleid maken. We hebben in die vijf jaar enkele mooie zaken kunnen realiseren, waaronder de opmaak van een armoedeplan. Ook in coronatijden stonden we present. Zo hebben we vanuit De Plataan een babbelbox gelanceerd om mensen contact met elkaar te laten houden.” De CD&V-lijst begint stilaan vorm te krijgen. “We hebben een jonge ploeg en er komen zich nu al mensen aanbieden.”

Vlaams Belang doet het goed in de peilingen en hoopt daar straks de vruchten van te plukken. De huidige drie zitjes wil ze minstens behouden. Of er iemand het cordon zal willen breken blijft twijfelachtig. “We zijn volop bezig met onze lijstvorming en willen alvast uitpakken met een jongere lijsttrekker”, zegt raadslid Giel Seynaeve, die in 2018 nog de lijst trok. Zijn collega-raadslid Nathalie Dewulf maakte recent bekend de nationale politiek te verlaten, maar mogelijk ligt er nog een rol voor haar weg gelegd op het lokale niveau.

Groen ging in 2018 voor het eerst op eigen kracht naar de kiezer, nadat het twee jaar eerder zijn kartel met de toenmalige sp.a opblies. Dat legde de partij geen windeieren, want ze behaalde twee zitjes in de oppositie. “We hebben alle vertrouwen in onze lokale kracht en gaan voor een positieve campagne”, aldus voorzitter Hannes Vanderstraeten. “We willen groeien en dus een derde zetel binnenhalen. We gaan voluit voor de meerderheid en zoeken dus samenwerking met andere partijen. We zijn stilaan de lijst aan het samenstellen en hebben meer dan één kandidaat-lijsttrekker. Dat moet dus nog worden beslist.”

Nieuw kartel?

Vooruit wil tegen Nieuwjaar zijn lijst voorstellen. “In combinatie met een programma en al wat namen”, aldus raadslid Eva Bossuyt. Op de vraag of er na jaren toch een nieuw kartel met Groen mogelijk is blijft het voorlopig stil.