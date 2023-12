Stadscoalitie investeert recordbedrag van 7,4 miljoen euro in jeugdlokalen

Deze legislatuur investeert de stadscoalitie een recordbedrag van 7,4 miljoen euro in jeugdinfrastructuur. Dat zei schepen van Jeugd Bert Herrewyn (Vooruit) tijdens de bespreking van de meerjarenbegroting tijdens de laatste gemeenteraad in Kortrijk.

Grootste deel naar De Warande

Het leeuwendeel, zo’n zes miljoen euro, daarvan gaat naar de grootschalige renovatiewerken van speeldomein De Warande in Heule. Dat is twee miljoen meer dan de stadscoalitie aanvankelijk had voorzien in haar meerjarenbegroting. Door die budgettaire tegenvaller wordt de bouw van een nieuw lokaal voor Chiro Rollegem echter al zeker uitgesteld naar de volgende legislatuur. “Dat is een afweging die we gemaakt hebben. We hebben gekeken met welk project we al het verst stonden. Zo hebben we beslist om eerst de vernieuwing van De Warande verder te realiseren”, verklaarde de schepen.

Jeugdlokalen Chiro

Ook voor de bouw van die nieuwe jeugdlokalen is er 250.000 euro meer nodig dan eerst begroot. “Dat mag geen belemmering zijn om een nieuw lokaal te bouwen voor Chiro Rollegem. Het biedt de mogelijkheid om samen op zoek te gaan naar de best mogelijke locatie voor dat nieuwe jeugdlokaal, samen met de verdere vernieuwing van het centrum van Rollegem”, vervolgde Herrewyn.

Bovenop de grootschalige renovatie van De Warande gaat er ook zo’n 900.000 euro naar de aankoop van gronden voor het realiseren van nieuwe gebouwen voor onder meer Chiro Stine en nog een half miljoen naar de renovatie van jeugdlokalen. “Dat is het hoogste bedrag in mensenheugenis dat we ooit hebben uitgegeven aan jeugdinfrastructuur”, besloot de schepen. (JF)