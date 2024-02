Stadsbestuur wil gemeentehuis Elverdinge verkopen: “Een messteek in het hart van het dorp”

Nu alle gebruikers een andere onderkomen vonden, vindt het stadsbestuur de tijd rijp om het voormalige gemeentehuis van Elverdinge op de markt te zetten. Op de gemeenteraad hield Stephaan De Roo (CD&V) een nostalgisch pleidooi voor het behoud van het gebouw. “Wat zal er gebeuren met de sirene en de WO I-gedenkplaat”, vroeg hij ook.

Toen Stephaan De Roo (CD&V) opving dat het stadsbestuur plannen heeft om het voormalig gemeentehuis van Elverdinge te verkopen, verslikte hij zich bijna in zijn koffie. “Een van onze laatste nostalgische identiteitsgebouwen, dat de kern van het dorp siert, moet van de hand. Alsof dat de financiën beter zal maken, laat staan alsof het gebouw behouden een financiële kater zou betekenen voor de stad. Het is een messteek in het hart van dorp.”

Meerwaarde voor school

Volgens De Roo kan het gebouw nog veel nuttige bestemmingen krijgen. “We hebben een bloeiende lagere school, die bij wijze van spreken uit zijn voegen barst, en toch ziet het bestuur niet in wat voor nuttige functie dit gebouw kan hebben voor de school. Ook voor andere gebruikers kan het gebouw nog nuttig zijn, denk maar aan De Lovie, de wijkagent, verenigingen… Er zijn inderdaad kosten aan maar een subsidiedossier indienen om dit monumentaal gebouw te renoveren kan al een eerste aanzet zijn.”

Sirene

De Roo vroeg zich ook af wat er zal gebeuren met de sirene en de WO I-gedenkplaat. “De sirene staat op het dak van het gebouw. Het geluid is zo kenmerkend en brengt zo’n bijzondere meerwaarde bij herdenkingsplechtigheden dat dit niet kan of mag verdwijnen. We hebben een nieuwe werkgroep die plechtigheden organiseert. Voor hen zou het verdwijnen van de sirene een kaakslag zijn.”

Nostalgie slechte raadgever

Schepen van Patrimonium Philip Bolle (Vooruit) antwoordde dat nostalgie een slechte raadgever is in beleidszaken. “Het behouden van het voormalig gemeentehuis om die reden zou dan ook slecht bestuur zijn”, aldus Bolle, die erop wees dat vroegere gebruikers van het gebouw al een nieuw onderkomen vonden. “De bibliotheek is verhuisd naar het wzc, dé Academie verhuisde naar het huisje naast het wzc en het materiaal van de kermis verhuist naar de berging bij het jeugdlokaal, tot tevredenheid van iedereen.”

Een schatter stelde een minimale verkoopprijs van 175.000 euro in. “Ook wij vernamen onlangs dat de school als naaste buur wel eens zou kunnen geïnteresseerd zijn, maar een concreet voorstel kregen we (nog) niet. Als overheid zijn we verplicht om mededinging te organiseren, maar er zijn omstandigheden waarbij het bestuur daarvan kan afwijken, bijvoorbeeld sociale redenen. Als de interesse kenbaar gemaakt wordt, zullen wij dat zeker onderzoeken”, aldus schepen Bolle, die zegt dat een eventuele ontmanteling van en verhuis van de sirene zo’n 1.600 euro zou kosten. “Dat verdient aandacht, en uiteraard zullen wij onder geen beding toelaten dat het plakkaat met namen van de gesneuvelden wordt verwijderd.” (TOGH)