Staden laat nachtverlichting opnieuw branden

In Staden deelde het schepencollege aan de gemeenteraad mee dat de verlichting ’s nachts opnieuw aan gaat.

“Dat gebeurt voor de sociale veiligheid en verkeersveiligheid”, weet schepen voor nutsvoorzieningen Rik Gevaert (CD&V). “De verlichting zal binnen 4 à 5 weken geleidelijk aan straat per straat gaan branden”. “Waarom doet u dit ?”, vroeg Chris Verhaeghe (Open Vld). “Studies tonen dat er minder criminaliteit en minder ongevallen zijn als de verlichting gedoofd wordt en er is ook het kostenplaatje”. “We hebben geluisterd naar de mensen”, antwoordde schepen Gevaert. “Heel wat inwoners vertelden ons dat ze bang zijn om in het donker naar huis te gaan. Het kostenplaatje gaan we beperken door sneller te verledden”