Stad Poperinge verkoopt de pastorie van Sint-Jan-ter-Biezen

De gemeenteraad van Poperinge besliste maandagavond de pastoriewoning met aanpalende tuin in de Kapellestraat in Sint-Jan-ter-Biezen openbaar te verkopen.

“Het geheel heeft een oppervlakte van 1.340 m². Het opgemaakte opmetingsplan had als doel een opsplitsing te maken van een gedeelte voor verkoop en een gedeelte dat blijft als openbaar groen en tuin van de kerk. De te vervreemden woning met grond, aanhorigheden en garage is 586 m² groot. De verkoopwaarde in vrije verkoop wordt geschat op 130.000 euro”, aldus burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

De woning is leegstaand en volledig ontruimd. Het pand moet behouden blijven en kan gerenoveerd worden met behoud van de uiterlijke verschijningsvorm en erfgoedelementen. De deurverbinding tussen de kerk en de woning werd dichtgemaakt door de technische dienst van de stad.

De verkoop zal openbaar gebeuren via het digitaal platform Biddit. Notaris Kristien Puype uit Poperinge werd aangesteld voor de opmaak van de verkoopsvoorwaarden en het ontwerp proces-verbaal van toewijzing.

DNA van het dorp

“We hopen dat de opbrengst van de verkoop van ‘de oude kluis’, zoals de pastorie ook wel genoemd wordt, zal gebruikt worden voor investeringen in het dorp zelf”, merkte Johan Lefever (Open VLD/Bewust) op.

“Ik verwijs naar de aandacht die het dorp kreeg naar aanleiding van het ‘DNA van het dorp’ en de kandidatuur van Sint-Jan-ter-Biezen. In 2020 sprak men al over de herinrichting van de dorpskern en de herinrichting van de doortocht. Een studiebureau zou een analyse maken. Er zou een ontwerpweek volgen met participatie. Bedoeling was ‘een masterplan’ te maken voor de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). Toen sprak schepen Ben Desmytter (CD&V) over ‘een nieuwe toekomst voor de kapel en de pastorie’. Ondertussen zijn we drie jaar verder”, aldus Lefever.

Gescheiden riolering

“In de meerjarenplanning 20-25 staat dat, in eerste fase, de herinrichting voorzien is van de dorpskern met name de heraanleg van de Kapellestraat. Een belofte dus voor deze legislatuur. Precies een jaar geleden keurden we de engagementsverklaring goed om de cluster Sint-Jan-ter-Biezen te voorzien van een gescheiden rioolstelsel, waarbij het afvalwater zal worden aangesloten op het toekomstig waterzuiveringsstation van Aquafin, en niet meer zal worden geloosd in de Warandebeek. In de notulen van het schepencollege van 27 maart 2023 lazen we dat het bureau Cnockaert de opdracht kreeg een ‘ontwerpstudie voor de herinrichting van de dorpskern’ op te maken. In datzelfde college lezen we dat het bureau Cnockaert vraagt om een prijsherziening. Maar, zo lezen we, ‘het zijn voor het stadsbestuur ook lastige tijden en de stad kon de ontwikkelingen van het voorbije jaar niet voorzien’. Er wordt dus geen prijsherziening toegekend en ook een overleg met het studiebureau wordt voorlopig niet herzien. Blijkbaar zit één en ander dus ‘muurvast’? Zullen de eerste werken nog daadwerkelijk starten voor Sint-Jan ter Biezen in deze legislatuur?”, vroeg Johan Lefever zich af.

De burgemeester antwoordde dat al die zaken vervat zaten in het dossier ‘DNA van het dorp’. “Maar dat dossier werd niet goedgekeurd door de Provincie, ze vonden daar het dorp te klein. Abele werd wel aanvaard omwille van het ‘grensgeval’. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wil een gescheiden riolering in de ‘Kapelle’ ook niet subsidiëren. Wij wachten af, tot er wel subsidiëring komt”, aldus de burgemeester.