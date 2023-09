Stad Kortrijk vraagt actieplan aan KV Kortrijk tegen discriminerende spreekkoren

Stad Kortrijk, eigenaar van het Guldensporenstadion, en voetbalclub KV Kortrijk gaan samen harder én proactief optreden tegen discriminerende spreekkoren. Die intentie maakte schepen van Sport Wouter Allijns (Team Burgemeester) bekend op de gemeenteraad, na een tussenkomst van gemeenteraadslid Matti Vandemaele (Groen). “Ik ben beschaamd wat ik soms hoor als supporter”, klonk het fel.

De problematiek is niet nieuw, dus stelde de voetbalclub eerder al een plan op om discriminerende spreekkoren in het Guldensporenstadion te tackelen. Dat plan werd door Vandemaele afgedaan als ‘een presentatie uit de derde kleuterklas’ en ‘een eersteklasser onwaardig’. De problematiek zou door de club ‘gradueel’ aangepakt worden: dit seizoen één soort spreekkoren, volgend seizoen een andere variant, enzovoort. Vandemaele eist dan ook – ten laatste volgende gemeenteraad – een concreet actieplan van de club waarin het de tering naar de nering zet. “De club heeft al tijd genoeg gehad om actie te ondernemen maar heeft dat nagelaten, het is tijd voor een concreet actieplan,” klonk het fel.

Overleg gepland

Zijn betoog kreeg applaus van alle banken, behalve die van het Vlaams Belang. Bevoegd schepen van Sport Wouter Allijns liet weten dat er al een overleg gepland is met vertegenwoordigers van de club om een plan op te stellen. “Als eigenaar van het Guldensporenstadion is het onze plicht om als een goede huisvader – dergelijke spreekkoren te weren uit het stadion. Het kan niet zijn dat een absolute minderheid zich discriminerend uitlaten. Het kan niet dat zij een hele stad en club bezoedelen,” klonk het. (JF)