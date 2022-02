Stad Izegem restaureert schoorsteen elektriciteitscentrale, oppositie heeft bedenkingen bij hoge prijskaartje

Vijftig jaar nadat de schoorsteen van de elektriciteitscentrale deels werd afgebroken voor het plaatsen van een zendcabine wil stad Izegem de schoorsteen restaureren. “Het is een eerste belangrijke stap in de opwaardering van de site als tweede belangrijk museum”, zegt schepen van Erfgoed en Musea Kurt Himpe (N-VA).

“In 1972 werd in Izegem een eigen televisie- en radiodistributienet opgericht en ook gestart met elektriciteitsvoorziening. Etiz (Elektriciteit en Televisie in Izegem) zag het levenslicht. In augustus van dat jaar werd met een enorme kraan een betonnen zendcabine op de schoorsteen geplaatst. Daarvoor werd de schoorsteen ook deels afgebroken. We willen de schoorsteen nu weer zeven meter opmetselen tot de oorspronkelijke 45 meter hoogte en de schouwkop herstellen”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe.

Cabine verdwijnt

“We starten met de restauratie van de schoorsteen omdat dit het meest dringend is”, zegt schepen van Patrimonium Caroline Maertens (N-VA). “Met de restauratie zal het metselwerk en het voegwerk hersteld worden en dus ook de verflaag van de schoorsteen verdwijnen. Er komen ook allerhande andere werken zoals verlichting en een rooster voor de toegankelijkheid. De cabine die op de schoorsteen staat, zal verwijderd worden.”

Eerste stap in opwaardering

“Deze cabine zal onderzocht worden naar eventuele erfgoedwaarde en daarvoor op de site zelf geplaatst worden”, aldus erfgoedschepen Kurt Himpe. “De restauratie van de schoorsteen is de eerste stap. Er werd een beheersplan opgemaakt voor de grondige herwaardering van de hele site. De stoommachine, de grootst bewaarde van ons land, werd al in 1978 beschermd als monument, de voormalige elektriciteitscentrale kreeg in 2015 een bescherming. De stoomvrienden zorgen ervoor dat het prachtig industrieel erfgoed goed onderhouden is en blijft en slaagden er ook in om de stoommachine te laten werken zoals vroeger, maar dan zonder stoom.”

250.000 euro te duur?

“In een volgende fase komt de restauratie van het gebouw van de elektriciteitscentrale, met aandacht voor de toegankelijkheid en respect voor de vele erfgoedwaarden. Ook het pleisterwerk binnen in het gebouw moet dan grondig aangepakt worden”, besluit schepen Caroline Maertens. De werken voor de restauratie van de schoorsteen worden geraamd op ongeveer 250.000 euro en hiervoor is ook een subsidie aangevraagd.

De beschermde stoommachine. © gf

Oppositiepartijen Groen en STiP hekelden de kostprijs van het project. “Dit is toch tien miljoen oude Belgische franken. Niet niks”, meent Kurt Grymonprez. “Iedereen heeft zijn eigen mening over erfgoed, maar is dit het wel waard?” Eenzelfde geluid valt te horen bij Balder Clarys (Groen). “Als we dit willen renoveren, dan moeten we dat voor de rest van het gebouw, waar de beschermde stoommachine in staat, ook doen. Dan is het wel zinvol om te weten of het kostenplaatje nog zal oplopen of niet.

In ere herstellen

Kurt Himpe: “Deze site heeft in de tijd dat Etiz nog actief was als maatschappij honderdduizenden euro’s voor de stad opgebracht. Geld dat onder andere gebruikt werd om sociale en sportieve projecten te ondersteunen. Dan is het net goed dat dit in ere wordt hersteld en dat we alles aan het publiek kunnen tonen.”