Snelheid in zone 30 zorgt voor commotie op gemeenteraad: “Er wordt niet lukraak geflitst”

Met twee interpellaties over de ‘zone 30’ zat de vlam meteen in het debat op de gemeenteraad. Burgemeester Bart Tommelein was duidelijk : “De verkeersveiligheid staat voorop.” Het debat kwam er wel rijkelijk laat voor een maatregel die al 2 maanden in voege is.

De zone 30 blijft de gemoederen beroeren. De oppositie interpelleerde bij monde van John Crombez (Vooruit) en vroeg uitleg over boetes voor chauffeurs die aan 34 km per uur reden in een zone 30 en het snel rijden op de Koninklijke Baan, Kapittelstraat en Stuiverstraat. Hij wilde ook meer weten over de heffingen. Volgens Vlaams Belang dienden die om de stadskas te spijzen. Dat is niet geval, toch nu nog niet.

Kristof Cornelis (Groen) haalde uit naar Vooruit: “Jullie kiezen de kant van de hardrijders en snelheidsduivels.” Het werd nog bitsig toen John Crombez hem verweet dat hij ‘een sukkelaar’ was, maar beiden excuseerden zich voor hun woorden.

Ook Charlotte De Backer (Open VLD) wou uitleg over de berichten dat de controles dienden ‘om de stadskas te spijzen’. Vlaams Belang was niet tegen een zone 30 en zei bij monde van Wesley Deschuytter: “Wij zijn voorstander van een zone 30 waar nodig en nuttig, maar eigenlijk zou de stad beter een referendum organiseren. Dat is pas echt burgerparticipatie.”

Flitsbeleid

Het was korpschef Philip Caestceker die het debat objectiveerde: “We flitsen niet lukraak en gaan voort op signalen en passen software toe op meldingen. Die ‘car flowing data’ laten ons toe om, zelfs met terugwerkende kracht, te zien of er in bepaalde straten problemen zijn. Dat is een eerste indicator.”

“Daarna volgen puntmetingen met radars, waarvan we er wellicht nog zullen bijkopen. Als uit die metingen blijkt dat er onvoldoende overschrijdingen zijn, dan wordt er niet geflitst. Net zoals we ook ’s nachts niet flitsen. De plaatsen waar we de voorbije maanden flitsten, waren ook voordien al zone 30.” Hij gaf ook cijfers van controles sedert 1 januari: 77 procent van de chauffeurs rijdt tussen 30 en 40 km per uur en 80 procent daarvan krijgt geen boete door de correctie die wordt toegepast. 21 procent rijdt tussen 40 en 48 km per uur en 2 procent rijdt meer dan 50 km per uur in een zone 30.

Boos

En dan kwam de korpschef met een stevig argument waarbij hij zich een beetje boos maakte op wat beweerd werd in de gemeenteraad en via sociale media: de correctiefactor. “Op de gemeten snelheid van geijkte toestellen passen we, en dat is wettelijk voorzien in heel het land, een correctiefactor van 6 km per uur toe. Dat betekent dat iemand die 35 km per uur rijdt, geen boete krijgt, want de gecorrigeerde snelheid is 29.”

“Wie een boete in de bus kreeg voor 34 km per uur, reed in werkelijkheid 40 per uur en zag op zijn snelheidsmeter 42 km per uur”

“Dat betekent ook dat de bewering van mensen die een boete krijgen omdat ze 34 km per uur rijden, niet kloppen. Ze rijden in werkelijkheid dan 40 km per uur op hun ‘34’ is de correctiefactor al afgetrokken. Ik daag dan ook iedereen uit om me een boete te komen tonen die anders bewijst. En die zal je niet vinden.”

“Daarboven komt nog dat de snelheidsmeter in een wagen, en dat is ook wetgeving, steeds meer aanduidt dan wat je effectief rijdt. Men mag zelfs geen wagens verkopen met meters die minder aanduiden. De afwijking varieert tussen 4 en 10 procent per merk. Wie dus een boete in de bus kreeg voor 34 km per uur, reed in werkelijkheid 40 per uur en zag op zijn meter 42 km per uur.”

Centjes

Om aan te tonen dat eigenlijk ook Vooruit achter de zone 30 stond, antwoordde schepen voor Mobiliteit Björn Anseeuw (N-VA) door met veel verve een brief voor te lezen waarin gepleit werd voor een zone 30 en het stadsbestuur werd gevraagd actie te ondernemen. Het bleek te gaan om een tekst van gemeenteraadslid Karel Labens (Vooruit) van begin 2021.

“Ik heb soms het idee dat ik naar een uitzending van National Geographic zit te kijken. Er is hier veel borstgeklop en geroep”

“Pas ten vroegste dit voorjaar evalueren we”, zei Anseeuw. Hij haalde ook uit naar de oppositie : “Vooruit zet mensen wetens en willens op tegen het bestuur en tegen een maatregel die ze zelf steunen.” Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) weerlegde dat de stad veel zal innen: “We hebben dit jaar 750.000 euro ingeschreven. In andere steden is dat veel meer: Sint Niklaas 2,5 miljoen, Mechelen 8 miljoen en Genk 5 miljoen.”

Borstgeklop

Hij ontkende dat de stadskas nu rijker werd van de boetes, benadrukte dat het ging om de huidige toestand en verhulde niet dat er wel een plan was om via de ‘GAS 5-boetes’ de inkomsten toch naar de stadskas te laten vloeien. “So what als we dat geld dan gebruiken voor verkeersveiligheid, wegen en omgevingen”, luidde het.

Na twee uur debat waarin meerdere deelnemers ongetwijfeld voor hun achterban scoorden, kwamen de meest wijze woorden van gemeenteraadsnestor Yves Miroir (Groen): “Ik heb soms het idee dat ik naar een uitzending van National Geographic zit te kijken. Er is hier veel borstgeklop en geroep. Eigenlijk zijn we het allemaal eens over die zone 30 en gaan de discussies over details. De bevolking is voor. We moeten samenwerken en met scherp schieten is nergens voor nodig.”