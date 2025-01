Sherley Beernaert is eerste vrouwelijke burgemeester van Moorslede: “Willen mensen verbinden”

Met een maand vertraging door een klacht bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen is de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad vlekkeloos verlopen. Sherley Beernaert (STERK) was na haar eedaflegging als aangewezen burgemeester toe aan haar maidenspeech. “Vandaag staan we eindelijk aan het begin van deze nieuwe legislatuur”, zegt Beernaert (52). ‘Een legislatuur die ons voor grote uitdagingen plaatst, maar ook unieke kansen biedt.”

“De bovenlokale overheden schuiven steeds meer verantwoordelijkheden door naar de lokale besturen, maar meestal is daar geen financiële enveloppe bij. Toch zie ik in deze situatie een kans om met vereende krachten sterker te staan en Moorslede nog mooier te maken. “Margaret Thatcher (Britse premier zaliger, red.) zei ooit: ‘Elke vrouw die de problemen van een huishouden begrijpt, begrijpt de problemen om een land te leiden’. Het is me dan ook een grote eer om als eerste vrouw onze mooie gemeente te mogen leiden, als één van de 17,9 procent vrouwelijke burgemeesters in Vlaanderen. Onze ambitie is duidelijk: werken aan een gemeente waarin iedereen zich thuis voelt. Niet enkel met grote projecten, zoals de realisatie van een nieuw administratief centrum.”

“Dit moet een ‘huis voor de burger’ worden, een plek waar iedereen welkom is en waar wij samen bouwen aan de toekomst. Maar het zijn ook de kleine projecten die een groot verschil maken. In een tijd waarin smartphones, sociale media, individualisme en polarisatie ons leven domineren, willen we initiatieven ondersteunen die mensen verbinden, die buurten versterken en die het gemeenschapsgevoel weer centraal stellen.”

Algemeen belang

“Ik wil dan ook de hand reiken naar alle inwoners, naar alle raadsleden, naar alle politieke partijen om de krachten te bundelen en constructief samen te werken om Moorslede vooruit te helpen. Laat ons de toetsenbordridders (bijvoorbeeld op Facebook, red.) een halt toeroepen, laat ons afstand nemen van afbraakpolitiek en laat ons steeds het algemeen belang van onze inwoners voor ogen houden. Of het nu gaat om Elisabeth, die met haar 108 jaar symbool staat voor de rijke geschiedenis van onze gemeente, of om onze allerjongste spruit Julie die hier haar eerste stapjes zal zetten: wij zijn er voor iedereen. Deze uitdagingen kunnen we alleen samen aangaan. Samen willen we bouwen aan een sterker en mooier Moorslede waar iedereen trots kan op zijn. We bouwen niet enkel aan veilige straten en nieuwe infrastructuur, maar ook aan een Moorslede waar verbondenheid, dienstbaarheid en kwaliteit niet enkel woorden zijn, maar dagelijkse praktijk. Laat ons deze legislatuur aangrijpen om onze gemeente verder te laten bloeien. Niet alleen met stenen, maar vooral met warmte, dienstbaarheid en verbondenheid. Alleen samen kunnen we dit realiseren want samen maken mensen Moorslede mooi.”

Politieraad

Tijdens een geheime stemming werden ook de leden van de politieraad Arro Ieper verkozen. Naast burgemeester Sherley Beernaert gaan ook Jelle Beerland (STERK) en Paret (Visie) zetelen. Gert-Jan Hovaere (NVAPlus) was ook kandidaat maar haalde niet genoeg stemmen. Tijdens de ‘raad voor maatschappelijk welzijn’ legden ook de leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) de eed af. Dat zijn gewezen gemeenteraadslid Karen Bekaert, Romina Dupulthys, Vincent Reynaert (allen STERK), Jo Seys (Visie) en gewezen gemeenteraadsleden Margaux Vandekerckhove (NVAPlus) en Nick Vandeghinste (PRO). Op Romina na, allemaal nieuwe leden. Schepen Benedikt Vallaey (STERK) blijft de voorzitter. Het Bijzonder Comité komt maandelijks samen en is bevoegd voor de beslissingen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie.