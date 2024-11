Schepenen en bevoegdheden bekendgemaakt in Zuienkerke

Lijst Burgemeester haalde op 13 oktober alle elf zetels binnen. Ondertussen legde de ploeg de bevoegdheden van het schepencollege vast voor de komende zes jaar. De verdeling is als volgt. Verkozen burgemeester Annelies Dewulf krijgt de taken algemeen beleid, burgerzaken, politie en veiligheid, brandweer, begraafplaatsen, ruimtelijke ordening, wonen, erfgoed en zal ook de kerkfabriek van Meetkerke vertegenwoordigen.

Noël Delaere wordt als eerste schepen bevoegd voor landbouw en milieu, klimaat, energie en duurzaamheid, mobiliteit en verkeer, toerisme, werken en ondernemen, lokale economie, sociale zaken en welzijn, sociale economie, armoedebestrijding, gezondheid, ICT & digitalisering en communicatie. Hij wordt ook voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst en de kerkfabriek Houtave.

Geert Quintens, voorheen voorzitter van de gemeenteraad en nu dus nieuw in het schepencollege, wordt tweede schepen met de bevoegdheden sport, onderwijs en jeugd, gezin en kinderopvang, personeel en organisatie, cultuur, bibliotheek, feestelijkheden en evenementen. Hij zal ook de kerkfabriek Nieuwmunster vertegenwoordigen.

Derde schepen Wim Cools krijgt de bevoegdheden openbaar domein en openbare gebouwen, openbare werken, technische dienst, preventie, financiën, senioren, dierenwelzijn, energie en nutsvoorzieningen. Ook wordt hij vertegenwoordiger van de kerkfabriek Zuienkerke.

Zeven stemmen

Noël Delaere is blij met zijn nieuw mandaat als eerste schepen, al had hij als lijsttrekker óók op de burgemeesterssjerp gehoopt die nipt naar Annelies Dewulf ging. Delaere kreeg 576 voorkeursstemmen achter zijn naam zeven te weinig om burgemeester te worden. “Dat was eerst even slikken, maar ondertussen ben ik heel dankbaar voor de steun en de stemmen, en trots op het resultaat van onze groep en van mezelf. Ik blijf schepen. Het lukt al enkele jaren vrij goed om dit met mijn fantastische parttime job te combineren. In de komende jaren zal ik dit engagement graag verder opnemen samen met onze enthousiaste, gedeeltelijk nieuwe, ploeg”, klinkt het. (WK)