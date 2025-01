Schepencollege Zwevegem stelt bestuursakkoord voor

Onder de noemer ‘Zwevegem voor iedereen. Iedereen voor Zwevegem’ werd het nieuwe bestuursakkoord voorgesteld. Daarin stelt de nieuwe coalitie van CD&V en N-VA een tiental thema’s voor die de basis zullen vormen voor het meerjarenbeleidsplan 2026-2031. Verantwoordelijkheid en samenwerking staan centraal.

“Zwevegem is een mooie gemeente, met veel kwaliteiten waar het goed is om te wonen, te werken, te leven en te genieten”, begon burgemeester Degezelle de voorstelling. “We willen de levenskwaliteit van onze inwoners verbeteren. Als lokale overheid moeten wij in de eerste plaats bezig zijn met de zaken waar mensen van wakker liggen. We willen de lat hoog leggen.”

“Als nieuw bestuur hebben we de verantwoordelijkheid om een sterke samenwerking tussen inwoners, politiek, onze verenigingen, verschillende diensten en externe partners tot stand te brengen. Daarom zijn we er ons van bewust dat de uitdagingen, waaronder de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) die voor ons liggen alleen overwonnen kunnen worden door gezamenlijke inspanning”, vult eerste schepen Wim Monteyne (N-VA) aan.

Tien thema’s

Het schepencollege wil met het bestuursakkoord terugkeren naar de kerntaken van een gemeente en ook denken aan de toekomst. “We zorgen voor een vlotte en veilige mobiliteit, een propere omgeving, veiligheid, sterke verenigingen en ondernemingen en gezonde financiën en toekomstgericht denken we aan een beleidskader ruimtelijke ordening, het beheer van onze gebouwen, vlotte integratie, duurzaamheidsdoelstellingen en een kwalitatieve toekomst voor onze landbouw.”

In tien thema’s legt men de basis voor het meerjarenbeleidsplan 2026-2031. “Daarmee willen we samen met onze inwoners en gemeentediensten bouwen aan een ambitieus toekomstplan. Zowel het gemeentebestuur als elke individuele inwoner heeft een verantwoordelijkheid op te nemen in dit toekomstverhaal. Als iedereen gaat voor Zwevegem, dan is Zwevegem er voor iedereen!”, aldus de burgemeester.

Kerkenbeleidsplan

Alle punten uit het bestuursakkoord overlopen zou ons te ver leiden. We pikken er enkele belangrijke uit. Zo is het opmaken van een kerkenbeleidsplan er één van. “We streven naar herbestemming van twee tot drie kerken. De sloop van kerkgebouwen is daarbij niet aan de orde. Verder willen we een beleidskader voor ruimtelijke ordening met een duidelijke visie op verdichting versus leefbaarheid maar steeds aandacht voor een evenwicht tussen landelijk gebied en bebouwd gebied”, zegt Isabelle Degezelle.

Een bijsturing van de bestaande fietsstraten om de effectiviteit te verhogen, staat eveneens op het programma. “Verder blijven we aandringen op een snelle realisatie van de ontsluiting Moen-Heestert en bij De Lijn voor een verbetering van het aanbod openbaar vervoer.”

Er is ook aandacht voor een nette gemeente. “Er komt een evaluatie van het algemeen groenbeleid met de bijzondere zorg voor een nette omgeving. Ook worden de bouwmogelijkheden binnen het RUP Gemeentepark afgebouwd. Tevens komt er een verdere opwaardering van het gemeentepark met behoud en herstel van de kiosk.”, vertelt Wim Monteyne.

Er komt een nieuwe wijkpost voor de lokale politie en men wil de interventietijden bij noodhulp optimaliseren. Ook asociaal gedrag zoals zwerfvuil, overlast en vandalisme zal men strenger aanpakken. Burgers die in hun buurt een mooi project willen realiseren, waarbij bestaande wijk- en buurtcomités ook een rol vervullen, krijgen ondersteuning.

Financieel

Er komt een ondernemersraad en men wil daarbij toerisme inzetten als motor voor de economie.

“Onze verenigingen krijgen de verdiende financiële en logistieke ondersteuning en we willen samenwerkingen en het delen van ruimte stimuleren. Ook willen we een volwaardig cultureel centrum uitbouwen en uiteraard de centralisatie van de Kunstacademie, met vakantiewerking en buitengewoon onderwijs op de Kappaertsite verder realiseren”, besluit Degezelle, die er nog aan toevoegt dat dit alles in een gezond financieel kader dient te gebeuren en men de globale fiscaliteit wil evalueren zonder te raken aan opcentiemen en aanvullende personenbelasting.