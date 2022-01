Schepen van Sint-Baafs-Vijve Magda Deprez geeft ambt door aan Guido Callewaert: “Ik ben een atypische politica”

Na 15 jaar het ambt van schepen uit te oefenen, stond Magda Deprez (73) op 1 januari haar sjerp af. ‘Mega Magda’ is sinds 1988 politica en werd een echt stemmenkanon. “Ik heb het hart op de tong. Atypisch voor een politica”, blikt ze terug. Guido Callewaert neemt haar ambt over.

Magda Deprez werd in Sint-Baafs-Vijve geboren in een landbouwersgezin van negen kinderen. Nooit woonde ze in een andere gemeente. Haar ouders moedigden de gezinsleden aan zich sociaal te engageren. Ook Magda was lid van verschillende verenigingen.

“Ik was leidster van de Chiro in Sint-Baafs-Vijve. Later ging ik ook bij de Jong KLJ in Wakken en werd ik lid van de toenmalige Boerinnenbond. Zo volgde ik mijn moeder op”, vertelt ze. Haar vader Hector was lid van de Bond der Kroostrijke Gezinnen en richtte op politiek vlak zijn eenmanspartij op.

Cheque

Magda nam dat sociaal engagement van thuis mee en stapte in 1988 zelf in de politiek. Die ambitie zou ze combineren met het landbouwbedrijf dat zij en haar man runden. Op vraag van Jacques Debode en Willy Devos vervoegde ze Welvaart Door Vrede, de toenmalige partij van oud-burgemeester Noël Demeulenaere.

“Maar intussen richtte hij ook de Democratische Jongerenpartij op met mensen uit Sint-Baafs-Vijve en Ooigem. Ik vermoed dat de partijtop die bestond uit industriëlen en middenstanders schrik hadden van mij en mijn bekommernis, de landbouw. Ik had dus geen schijn van kans om verkozen te worden. Van in het begin merkte ik dus hoe vuil het politieke spel gespeeld kon worden.”

Magda Deprez, tweede van links, bij toenmalig minister van energie Annemie Turtelboom op de opening van het windmolenpark op d’Hooie. (gf)

Maar dat noopte haar niet om te stoppen met politiek. Keer op keer kwam ze op en verhoogde haar aantal voorkeursstemmen. In 2000 vond Magda dat ze recht had op een schepenambt. W.D.V. sprak af dat ze in 2005 Michel Bouckhuyt zou opvolgen, maar die wilde zijn ambt niet afstaan als puntje bij paaltje kwam.

“Er werd me een cheque aangeboden, maar die heb ik niet aangenomen. Ik wilde iets betekenen voor de mensen, maar dat werd me geweigerd. Ik heb me teruggetrokken uit de partij en in 2006 kwam CD&V aankloppen.”

Filiep De Vos en Marc Debie hadden er werk van gemaakt om onder CD&V te ressorteren. Met Magda wilde de partij een link met de landbouw erbij hebben. De mensen begrepen niet wat zij bij een ACV-partij ging zoeken.

“Ik antwoordde met een wijsheid die ik van mijn vader meekreeg: ‘De kleine patatten rollen tussen de grote’. Daarmee wilde hij aantonen dat er meer normale mensen dan andere waren en dat je niemand in hokjes mag steken. Ik stond op de rand van stoppen, maar in plaats daarvan eiste ik een plaats op bij de top van de CD&V-lijst”, weet ze nog. In 2006 werd ze dan eindelijk verkozen.

“Vlaams Belang zat hier toen op de wip. Na de overstap van Guido Callewaert naar CD&V konden we de absolute meerderheid bekomen. Midden in de nacht kwam ik thuis en maakte ik mijn man wakker om te zeggen dat ik schepen was geworden”, weet ze nog.

Mega Magda

Magda had als schepen 15 jaar milieu, landbouw en toerisme onder haar hoede. Gedurende die tijd kreeg ze vanuit haar partij de bijnaam Mega Magda. Onder haar bewind werd de toeristische dienst van de gemeente uitgebouwd. “Ik ben blij dat we daar enkele ambtenaren op konden zetten en onze gemeente wat meer in de kijker konden zetten. Ik vind het alleen jammer dat de voetgangersbrug over de Leie in Ooigem er nog niet is, maar die komt sowieso nog.”

Bij afvalintercommunale Imog zetelde Magda in de raad van bestuur en dat blijft ze nog doen tot 2024. “Ik vind de bewustmaking van recyclage en goed sorteren heel belangrijk. Dat doen we met Imog door een afvalplan op te stellen, maar even goed in de gemeente zelf met jaarlijkse zwerfvuilacties”, geeft ze aan.

Magda Deprez, derde van links, bij het bezoek van toenmalig minister van cultuur Sven Gatz aan de hondenzwemming. (gf)

Magda moest na de verkiezingen van 2018 normaal nog twee jaar de stoel warmhouden voor Emilie Clinckemaillie. Maar zij verhuisde naar Frankrijk. Guido Callewaert vervangt Magda nu als schepen, volgend jaar volgt Ine Callens hem dan op. “Als landbouwster was Emilie mijn gedroomde opvolger. Nu zetelen er op mezelf na geen vertegenwoordigers van de landbouw meer in de gemeenteraad en dat doet me wel pijn. Hoedanook ben ik zeker dat mijn takenpakket in veilige handen is bij Guido en Ine.”

Na 15 jaar zal Magda nu wat meer tijd maken voor haar familie en hoopt ze weer pianoles te volgen. “Om politiek actief te zijn, heb ik heel wat moeten laten. De politiek opende veel deuren voor mij en zorgde ervoor dat ik veel mensen leerde kennen. Maar dat had ook een keerzijde. Altijd was ik aanwezig bij jubilea of andere vieringen op het gem’eentehuis, alsof het daar eens niet zonder mij zou kunnen plaatsvinden. Alles ging opzij voor mijn ambt, terwijl familie eigenlijk het belangrijkste is”, beseft ze tot slot.

(NV)