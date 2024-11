Schepen Björn Anseeuw (48) verlaat de politiek: “Durf de keuzes te maken die je moet maken”

Schepen Björn Anseeuw sluit deze week een hoofdstuk af: hij neemt definitief afscheid van het stadhuis van Oostende. Hoewel zijn partij N-VA opnieuw deel uitmaakt van het stadsbestuur, trekt Anseeuw zich terug uit de actieve politiek. Hij blikt terug op zijn carrière, verwezenlijkingen en de kritiek die hij ontving.

Björn Anseeuw (48) begon zijn politieke carrière door in zijn jonge jaren de Gistelse afdeling van de Volksunie Jongeren op te richten. In 2010 werd hij parlementair medewerker en vier jaar later parlementslid voor N-VA, een functie die hij tien jaar bekleedde. Anseeuw leidde N-VA twee keer als lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen. In 2012 behaalde de partij 10 zetels, en in 2018 loodste hij hen met 7 zetels naar de meerderheid, wat hem de rol van eerste schepen opleverde met sleutelbevoegdheden.

Geen ‘schoonmoeder’

In 2023 kondigde Anseeuw zijn afscheid uit de politiek aan. Bij de verkiezingen op 13 oktober stond hij niet meer op de lijst. “Iedereen verwachtte de winst van de socialisten en voorspelde dat ‘Trots op Oostende’ het moeilijk zou hebben. Maar het verschil was groter dan ik had gedacht. ‘Trots’ heeft blijkbaar de volledige ontevredenheid opgepikt die door de oppositie gecultiveerd werd. N-VA heeft zich tijdens de campagne deels gedistantieerd van het gevoerde beleid, wat duidelijk electoraal standhield. Ik heb echter bewust geen oordeel geveld over die strategie en wil geen rol als ‘schoonmoeder’ spelen”, aldus Anseeuw.

Over burgemeester Bart Tommelein spreekt hij met respect: “De electorale afstraffing die hij kreeg, vind ik buiten proportie. Hij heeft keihard gewerkt voor Oostende en is vaak onterecht persoonlijk aangevallen. Dat verdient hij niet. We vergeten soms dat we op het einde van de dag allemaal mensen zijn.”

Als schepen van mobiliteit en verkeersveiligheid kijkt Anseeuw met trots terug op de gerealiseerde verbeteringen: “We hebben fors ingezet op verkeersveiligheid zonder de stad minder bereikbaar te maken. Dat vertaalde zich in dalende cijfers van verkeersongevallen met gewonden. Onze zone 30, veilige schoolomgevingen en fietszones zijn daar tastbare voorbeelden van. Oostende was bovendien een pionier in het omvormen van fietsstraten naar fietszones, waarna de wegcode werd aangepast. Verkeersveiligheid staat nu stevig op de agenda; niemand kan daar zomaar van terugkomen.”

Thermendossier

Ook over het dossier rond de Oostendse Thermen is Anseeuw tevreden: “We hebben een oplossing onderhandeld met PMV en Restotel. Hoewel er voor de verkiezingen veel stemmingmakerij was, bleef ik kalm. De overeenkomst biedt diverse opties, waaronder de mogelijkheid zonder nieuwbouw, zoals sommige partijen al hebben aangegeven. Het Agentschap Binnenlands Bestuur verwierp ondertussen de klachten van buiten de politiek tegen deze overeenkomst.”

Een andere verwezenlijking waar Anseeuw trots op is, is de hervorming van het parkeerbeleid. “We hebben afscheid genomen van de private partner Indigo. Met Mobil-O beheren we nu zelf het parkeren in de stad, wat onze inkomsten heeft verdrievoudigd naar 3,5 miljoen euro per jaar. Dit zorgt voor budgettaire ruimte voor stadsprojecten. Bovendien biedt Mobil-O flexibiliteit om sneller bij te sturen, zoals meer focus op bewonersparkeren en kortparkeren in het centrum.”

Toekomstplannen

De bevoegdheden van Anseeuw, zoals mobiliteit, het Thermen-dossier en de zone 30, waren vaak thema’s van kritiek. Vooral vanuit ‘Trots op Oostende’ werd dit gevoeld. “Ik krijg graag ‘de schuld’ van het oplossen van het Thermen-dossier of het verhogen van verkeersveiligheid. Je krijgt tenslotte alleen kritiek op zaken die fout lopen, maar in deze gevallen ging het juist goed. Bovendien heeft N-VA de verkiezingen niet verloren, dus ik zie het probleem niet.”

Over zijn toekomst blijft Anseeuw vaag: “Ik werk aan enkele projecten waarin ik mijn competenties kan benutten, maar niet meer in de politiek. Ik ben tevreden dat ik geen publieke rol meer hoef op te nemen, maar zal Oostende blijven volgen vanaf de zijlijn.”

Hij blikt ook terug op enkele bijzondere momenten: “Zo overtuigde ik het schepencollege om een verkoop van een hoeve terug te draaien, waarmee we een jong gezin behoedden voor financiële problemen. Ook de zaak van kleine Rocco, waarbij een kind niet geregistreerd kon worden omdat het twee vaders had, ligt me nauw aan het hart. Ik keerde terug uit vakantie om achter de schermen een oplossing te zoeken. Zulke zaken maken het verschil voor mensen.”

Aan zijn opvolgers geeft hij een duidelijke boodschap mee: “Durf keuzes maken, zelfs als die weerstand oproepen. Alleen zo maak je echt impact.”