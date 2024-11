Samen+ behaalt 49,2 procent van de stemmen in Wielsbeke: “Opvallende én interessante cijfers”

Eind vorige week werden de fijnmazige gemeenteraadsverkiezingsuitslagen bekendgemaakt. Het meest opvallende resultaat? De 49,2 procent voor Samen+ in Wielsbeke.

Samen+ won met een absolute meerderheid de gemeenteraadsverkiezingen. In zowel Wielsbeke, Ooigem en Sint-Baafs-Vijve was de partij van kersvers burgemeester Rik Buyse de grootste. “Dit zijn voor ons zeer interessante cijfers”, vertelt hij trots. “Ook in Ooigem, het strijdtoneel van de kopstukken, was dit het geval. Als Ooigemnaar had ik misschien het geluk dat ik eerder al tien jaar in Wielsbeke woonde en daar wel wat mensen ken. Dat we daar de grootste zijn, was vroeger al zo, toen het nog onder N-VA was. Ons programma sprak de mensen in elke deelgemeente aan. We hadden dan ook een sterk mandaat. We staan alvast te popelen om aan de slag te gaan. Achter de schermen zijn we ons nu al aan het inwerken”, aldus Buyse.

Exit Stevens

Uittredend burgemeester Jan Stevens zag de bui al hangen. “Ik was er vrij zeker van dat we niet de grootste partij zouden zijn. De kans dat ik mezelf zou opvolgen was dan ook vrij klein. In Ooigem en Sint-Baafs-Vijve scoorden we heel goed, maar in Wielsbeke misten we onze slag. Uit Wielsbeke hadden we slechts vijf namen op onze lijst. Misschien was dit een oorzaak. Ondanks dat we van nul moesten herbeginnen zijn we niet afgestraft geweest. Jammer genoeg lag de opkomst op slechts 67 procent. Met stemplicht zag de uitslag er waarschijnlijk iets anders uit”, zucht Stevens.

Team8710 scoorde in elke deelgemeente tussen de 14 en 17,5 procent. “In tegenstelling tot andere partijen is er bij ons weinig verschil te zien in de deelgemeenten”, weet Frederic Depypere. “Wat opvalt is dat Samen+ zich vooral in Wielsbeke onderscheidt. Dat zie je ook aan het schepencollege. Voor ons TEAM8710 is het belangrijk dat er voldoende aandacht zal gaan naar de andere deelgemeenten. De focus gaat naar diegene die beleid zullen voeren.”

Vlaams Belang slaagde in zijn opzet, een zetel binnenhalen. “En daar zijn we blij mee”, zegt lijsttrekker Dirk Demaertelaere. “We hebben van A tot Z een nieuwe partij, die dus voor het eerst opkomt. We zijn een dertienkoppig team dat wist waarover het ging. We scoren in elke deelgemeente even goed. Daar zijn we blij om”, besluit Demaertelaere.

