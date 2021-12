Sabine Vanderhaeghen verlaat na 21 jaar de politiek

Na meer dan drie legislaturen verlaat schepen Sabine Vanderhaeghen de gemeenteraad. Ze houdt er goede herinneringen aan over, maar vindt de huidige manier van aan politiek doen nu harder.

Sabine Vanderhaeghen (56) verlaat de politiek met een mooi palmares. Ze was 21 jaar lid van de gemeenteraad waarvan 13 jaar als schepen. Als politica wordt ze door collega’s omschreven als een echte teamspeler en geprezen om haar zachte manier om via dialoog de problemen aan te pakken. Beroepshalve is Sabine tandarts en ze is de moeder van Thibault, Mathieu, Lévine en Amélie.

Niets liet echter vermoeden dat Sabine, die afkomstig is van Brugge waar haar ouders trouwens nog wonen, in de politiek zou stappen. “Politieke voorbeelden in de familie waren er niet, maar ik heb wel de politieke interesse van thuis uit meegekregen”, vertelt ze. “Het was de vroegere eigenaar van onze woning in de Dadizelestraat 34 in Beselare, dokter Leon Hoflack, die me in de politiek loodste. Hij was jarenlang actief in de politiek als schepen en ook in het OCMW. Ook persoonlijke vriend en toenmalige voorzitter van het OCMW Ronny Vandamme gaf een duw aan de kar en aangezien ze lid waren van Inspraak heb ik binnen dezelfde partij de stap gezet. Natuurlijk had ik niet verwacht meteen verkozen te worden, maar natuurlijk stiekem wel gehoopt”, lacht Sabine.

Schepenambt

Na enkele jaren te zetelen als raadslid volgde Sabine 13 jaar geleden Rita Snaet op als schepen. “Als schepen maak je deel uit van het dagelijks bestuur van de gemeente en je draagt een grotere verantwoordelijkheid dan een gemeenteraadslid. Het vergt ook een andere organisatie in je dagelijks leven door de vele bijeenkomsten en vergaderingen. Persoonlijk zorgde het voor een ongelooflijke organisatie. Vaak moest mijn agenda aangepast worden. Daarom zal ik mijn ouders eeuwig dankbaar blijven om hun niet aflatende steun en hulp toen ik ze nodig had”, aldus Sabine, die als schepen verschillende verantwoordelijkheden kreeg. “Ze waren allen even boeiend, maar voor kinderopvang en toerisme had ik wel een extra boontje. Toen ik in de politiek stapte, had ik vier kleine kinderen, tussen 0 en 8 jaar. Ik wist dus dat de nood aan opvang groot was. Bondgenootje is in Zonnebeke uitgegroeid tot een succesverhaal. Veel gemeenten benijden ons en daar ben ik trots op. Ook toerisme lag mij na aan het hart. Naast mijn studies tandheelkunde heb ik immers nog jaren met het idee gespeeld om toerisme te gaan studeren. Zonnebeke is een prachtige gemeente met enorme toeristische troeven. Trouwens, alles wat rond toerisme draait, is mijn favoriete vrijetijdsbesteding gebleven.”

Politici hebben minder de wil om opbouwend samen te werken

In haar politieke carrière kruisten met Maurice Bourgois, Dirk Cardoen en Dirk Sioen drie burgemeesters haar pad. Maurice Bourgois omschrijft ze als de allround politicus die er was voor elke inwoner en de touwtjes stevig in handen had. Dirk Cardoen had volgens Sabine de gave van het woord en leerde relativeren, verzoenend optreden en te netwerken. Dirk Sioen ten slotte wordt gezien als een burgemeester van en tussen de inwoners. Complexloos, willen bemiddelen en niemand kwetsen. “Alle drie kunnen ze terugblikken op grote verdiensten”, meent Sabine

Sabine Vanderhaeghen maakte aanvankelijk deel uit van Inspraak, een kartel tussen Open VLD, N-VA en Onafhankelijken. “Er werd over de partijgrenzen heen gekeken wat fijn en belangrijk is. Na een breuk binnen de N-VA-strekking zijn de twee andere strekkingen alleen verder gegaan en bij de vorige verkiezingen werd een nieuw kartel gesmeed met CD&V onder de naam # Team8980 dat heel goed samenwerkt en zich enthousiast focust op projecten om Zonnebeke beter en mooier te maken.”

De politiek en de sfeer errond is volgens de ontslagnemende schepen in de loop der jaren heel wat veranderd. “Ik zie een verschuiving van vriendschappelijk, gemoedelijk en constructief naar diametraal tegenover elkaar en minder de wil om opbouwend samen te werken in het belang van de inwoners”, zegt Sabine.

Fakkel doorgeven

Op 1 januari geeft Sabine de fakkel door aan Johan Demonie. Als raadslid wordt ze opgevolgd door Christine Van Exem. “Ik had voor mezelf uitgemaakt om politiek actief te blijven zolang ik er plezier aan beleefde. Maar nu ik in elke gemeenteraad het ‘moddergooien’ moet meemaken, vind ik het welletjes geweest.”

“Via de politiek heb ik veel mensen leren kennen en zelfs vrienden voor het leven. Nu komt er een periode voor meer genieten van familie, vrienden, cultuur, het culinaire, uitstapjes in het weekend enz. Aan mijn kinderen heb ik laten weten dat ik mij graag een dagje in de week vrijmaak als ‘mammie’. Wie weet, komt de boodschap wel aan”, besluit Sabine lachend. (NVZ)