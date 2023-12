Ruiselede wil na fusie met Wingene afvalbedrijf IVIO verlaten

Voorlopig gaat het nog enkel om een ‘intentieverklaring’, maar het zit er dik in dat Ruiselede de afvalintercommunale MIROM Roeselare verkiest boven het huidige IVIO, na de fusie met Wingene. Dat blijkt uit de laatste gemeenteraad, waar MIROM op zowat alle vlakken beter scoort dan IVIO.

Ruiselede en Wingene werken respectievelijk samen met IVIO en MIROM Roeselare. De nakende fusie noopt beide gemeenten tot een ‘strategische keuze’. Volgens de nota van de gemeenteraad scoort MIROM opvallend beter: de operationele kost bedraagt amper de helft van IVIO, de prijs van de restafvalzakken is lager, de financiële positie is sterker, het eigen vermogen en de reserves van MIROM groeien terwijl die van IVIO dalen. MIROM werkt ook met weegbruggen en betaalzuilen terwijl IVIO inzake volumes meer met schattingen werkt. MIROM bedient 201.500 inwoners, IVIO slechts 136.000. Hoe meer inwoners, hoe lager de algemene kosten per inwoner.

Contract tot 2028

De uiteindelijke keuze ligt dus voor de hand, maar toch blijft het redelijk ingewikkeld. “Er is nogal wat gaande in de afvalsector”, weet burgemeester De Roo (RKD). “Vooreerst heeft IVIO voor de huis-aan-huisophaling een contract met Ecowest 2.0 tot 31 december 2028. Bij vervroegde uittreding moet er dus een regeling getroffen worden.” Dat prijskaartje is nog onbekend.