Riviercontract Heulebeek moet wateroverlast in Dadizele beperken

De gemeenteraad keurde het riviercontract van de Heulebeek goed. De voornaamste maatregel daarin is in Dadizele de realisatie van gecontroleerde overstromingsgebieden met spaarvolume. Om toestanden zoals in 2015 te vermijden. Na uitzonderlijke regenval liepen toen huizen en kelders onder water.

De Heulebeek van tweede categorie wordt beheerd door de provincie. Met het Riviercontract Heulebeek neemt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) samen met lokale en regionale partners het initiatief om tot een gezond en klimaat robuust watersysteem in het afstroomgebied van de Heulebeek te komen. Er wordt niet alleen gewerkt aan een betere waterkwaliteit maar men wenst ook problemen van wateroverlast en een watertekort aan te pakken. Tenslotte wil men de waterbeleving verhogen door mensen meer te laten genieten van het water.

Twee jaar geleden beslisten de gemeentebesturen van Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Moorslede, Wevelgem en Zonnebeke, de intercommunale Leiedal, de West-Vlaamse Intercommunale (WVI), Departement Landbouw & Visserij, Natuur Koepel Zuid-West-Vlaanderen en de provincie zich te engageren om maatregelen te zoeken om het overstromingsrisico te verminderen.

Meer onderhoud

Concreet voor Dadizele gaat het om de opvang van 100.000 kubieke meter water. Fractieleider Veerle Demeulenaere (N-VA) vraagt zich af of de maatregelen voldoende gaan zijn. “Ik denk het niet, we zullen zien”, reageert burgemeester Ward Vergote (Visie). “Er staan in het riviercontract ook zaken voor meer onderhoud.” De burgemeester weigerde vorig jaar naar een overleg van de stuurgroep Heulebeek te gaan. “Uit protest omdat er te weinig initiatief wordt genomen en het te traag gaat”, zegt hij. “Om die redenen heb ik toen op tafel geklopt. Eerst moet nu een studiebureau worden aangesteld voor de aanleg van het spaarbekken. De werken zouden dit najaar worden uitgevoerd. We gaan dat goed opvolgen. Het stockeren van water wordt voorzien, het zal belangrijk zijn dat dit ook gebeurt.”

“Alle middelen helpen, maar het zal niet voldoende zijn”, mengt schepen Geert Vanthuyne (Visie) zich in het debat. “Het probleem is dat er in geval van hevige regenval veel te veel water staat te wachten om door Dadizele te passeren.”

De oppositiepartijen N-VA en Groep a onthielden zich tijdens de stemming en dat verwonderde alvast de burgemeester. De twee fractieleiders motiveerden hun stemgedrag. “Het is van ons een vorm van protest dat er te weinig wordt gedaan en een signaal naar de hogere overheid toe”, aldus Veerle Demeulenaere.

“Het is laat op gang gekomen en het moet wat vlugger gaan”, geeft Sigrid Verhaeghe (Groep a) aan. (EDB)