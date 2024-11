Rita Beyaert neemt afscheid van de politiek

Op de voorlaatste gemeenteraad van deze legislatuur in Harelbeke werd voormalig OCMW-raadslid, schepen, burgemeester en huidig gemeenteraadsvoorzitter Rita Beyaert in de bloemetjes gezet. Zij neemt na 42 jaar afscheid van de politiek. “We zeggen tot ziens aan een grande dame, een heerlijk mens”, getuigt huidig eerste schepen Francis Pattyn.

Rita Beyaert zit sinds 1982 in de politiek. Eerst 6 jaar als OCMW-raadslid, daarna vanaf 1989 onafgebroken in het college als schepen van burgerlijke stand, bevolking en sociale zaken en later als schepen van economie, informatie, senioren, onderwijs en kunstonderwijs. Sinds 2007 was Rita burgemeester met een coalitie CD&V/SP.A-Groen. “In 2007 brak u het glazen plafond toen u de eed aflegde als eerste -en tot nu toe enige- vrouwelijke burgemeester van Harelbeke. Ik had het voorrecht mee aan te schuiven aan de schepentafel, een boeiende, inspirerende periode. Je leidde het college en uw stad als een moederkloek, zeer begripvol voor uw omgeving maar recht door zee. Kordaat beslissen en niet te veel rond de pot draaien”, getuigt huidig eerste schepen Francis Pattyn in zijn feestrede. “U bouwde vriendschappen op voor het leven binnen en buiten de partijgrenzen. U leerde van de Harelbekenaren houden, u ontwikkelde uw interesse voor alles wat mooi is, voor het kunstzinnige en een constante in heel uw carrière is het diepste respect voor het onderwijs en de jongeren. Als het aan u ligt moeten jongeren altijd een prominente plaats krijgen. Het personeel op het stadhuis kent u nog steeds als een strenge maar een rechtvaardige schepen. Uw deur stond altijd open en u was vaak voor hen een steun en toeverlaat. De boog moest ook niet altijd gespannen staan. Rond Nieuwjaar legde u uw personeel maar al te graag in de watten bij een feestje bij u thuis.”

Enkele markante verwezenlijkingen

“Ondertussen zijn we aangekomen in de hoogzomer van uw carrière. Een kleine greep van enkele markante verwezenlijkingen uit die periode: er werd geïnvesteerd in meer kerstverlichting, bloemen verschenen in het srtaatbeeld; er werd fors geïnvesteerd in socio-culturele infrastructuur van de stad: op de vroegere site van de Zandbergschool, Stasegem kreeg de Zuiderkouter en Hulste de Rijstpekker; het stadhuis kreeg een volgende grote stap in zijn renovatie met onder andere een stijlvol onthaal; de plannen voor het nieuwe marktcentrum werden gesmeed en niemand minder dan de Vlaamse Bouwmeester werd daarvoor onder de arm genomen; de revitalisering van de industriezone in Stasegem werd opgestart.”

Eindelijk een nieuwe brug

“De stedenbouwkundige ambtenaar herinnert nog levendig uw tussenkomst op een vergadering over de vernieuwing van de Leieboorden met onder andere ingenieurs van de Vlaamse Waterweg. Toen op die vergadering geopperd werd om de bestaande hoge brug 70 cm te verhogen was dit zonder Rita Beyaert gerekend. “Wat denken jullie, dat je een krik onder de bestaande oude brug gaat steken en dit terwijl Kortrijk zeven nieuwe bruggen krijgt!” En zo geschiede, je kende de weg tot in Brussel en de nieuwe brug, een stalen uniek kunstwerk over onze Leie, was een feit”, vertelt Francis verder. “Ik ben enorm fier en dankbaar dat ik die zes jaar heb mogen delen met jou, zowel persoonlijk als tijdens onze gezamenlijke inzet voor Harelbeke. De kiezer beloonde u dan ook in de verkiezingen van 2012 en uw team veroverde 12 zitjes in de gemeenteraad. Maar liefst vier partijen hadden ze nodig om een nipte meerderheid te vormen en u naar de oppositie te verbannen. Je had al veel meegemaakt in die dertig jaar maar die politieke klap moet hard aangekomen zijn, maar van treuren was er geen sprake. Je rechtte je rug en uw encyclopedie aan dossierkennis hielp de CD&V-raadsleden verder te groeien vanuit de oppositiebank. Je was het bindmiddel van onze fractie, een onuitputbare bron van generositeit en een verbindende gangmaker, een ware ambassadeur van Stasegem en Harelbeke, maar vooral een heerlijk mens.”

Ik zal zeker geen schoonmoeder spelen, maar ik zal hier nog geregeld opduiken

‘In de verkiezingen van 2018 bewees u opnieuw uw populariteit en bekwaamheid: vanop de lijstduwersplaats behaalde u een resultaat dat vele anderen jaloers zou maken. Een schepenzetel lonkte, toch toonde u eens te meer uw bereidheid om jongeren de ruimte te geven. En zo sloot u deze laatste zes jaar in stijl af als voorzitter van de gemeenteraad: een rol die u opnieuw met kracht en waardigheid hebt vervuld. Beste Rita, wij zijn u enorm dankbaar. U heeft ons niet alleen geïnspireerd maar ook steeds gesteund en samengehouden. We zullen u missen als een trouwe collega, maar we weten dat we u hier, zij het nu als publiek, nog vaak zullen zien. We heffen straks het glas op uw inzet en vriendschap, en hopen dat uw aanwezigheid ons nog lang zal verrijken. Dankjewel, Rita, voor alles wat u voor ons en voor Harelbeke heeft betekend.” Rita kreeg bloemen en geschenken en bedankte iedereen, zelfs met haar beroemde gevleugelde gezegde: “Ja ik stop met politiek. Ik zal zeker geen schoonmoeder spelen, maar ik zal hier nog geregeld opduiken.”