Respect stelt tijdens gemeenteraad in Ruiselede vragen rond onduidelijke communicatie op allerlei vlakken

Tijdens de jongste gemeenteraad in Ruiselede stelde Respect-raadslid Marnix Van Daele heel wat vragen over – wat hij noemde – de onduidelijke communicatie van het gemeentebestuur naar de inwoners op allerlei vlakken. Burgemeester Greet De Roo (RKD) gaf grif toe dat niet alles liep zoals het hoorde, maar verdedigde haar personeel. “Wij proberen zo snel mogelijk te reageren, maar wij krijgen de nodige informatie ook niet altijd op tijd”, aldus De Roo.

“Hoe is de stand van zaken in verband met de geplande bouw van de nieuwe cultuur- en theaterzaal aan het Polenplein?”, wou Van Daele als eerste punt weten.

Het gemeentebestuur heeft zo’n cultuurzaal al jaren op de planning staan, maar voorlopig blijft het afwachten. Normaal was de bouw deze zomer gegund en zouden de werken volgend jaar starten, maar twee bouwkandidaten tekenden beroep aan bij de Raad van State en kregen gelijk. Het hele dossier moest worden overgedaan. Toch had burgemeester De Roo goed nieuws. “Er zijn opnieuw twee kandidaat-bouwers, die een dossier hebben ingediend. Met wat geluk kunnen we midden volgend jaar de vergunning rond krijgen, met de sloop starten in het najaar en opleveren in 2026.”

“Verschrikkelijk”

Een ander heikel punt dat Respect-raadslid Marnix Van Daele aanhaalde, waren de ingrijpende rioleringswerken langs de Bruggesteenweg en in het centrum van Doomkerke. “Mensen weten soms niet wanneer hun huizen of de school bereikbaar zijn en de timing van de uit te voeren werken is niet altijd even helder”, aldus Van Daele. “Voor de eerste werken werd eerst gemikt op de herfstvakantie, dan een maand later, dan de kerstperiode…”

“De toestand is verschrikkelijk”, liet burgemeester De Roo meteen weten. “Je zal maar – tussen al die werken – met een kinderwagen aan de ene hand en een kleuter aan de andere hand naar de school in Doomkerke wandelen. Ik heb zo’n toestanden in geen jaren meegemaakt. We blijven benadrukken dat de bereikbaarheid van school en huizen zoveel mogelijk moet geregeld worden en dat er geen grote graafwerken moeten gebeuren, die niet binnen de kortste tijd kunnen afgewerkt worden.”

Gewijzigde busritten

Tenslotte stipte Van Daele ook de vele wijzigingen aan in de busritten van De Lijn. Geen mens die daar nog aan uit kan. “Ons personeel doet zijn best om alle info zo snel mogelijk te communiceren”, reageerde De Roo. “Maar soms komt de info niet, te laat of erg tegenstrijdig binnen. We doen ons best.” (GGM)