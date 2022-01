Renovatiewerken Gemeenschapshuis Ruddervoorde starten in het najaar

De gemeente Oostkamp blijft inzetten op ruimte voor het lokale gemeenschapsleven. Na de grote uitbreiding van sport- en cultuurcentrum Ridefort een aantal jaar geleden, worden nu ook de gevels van het Gemeenschapshuis en de naburige kinderopvang gerenoveerd.

Hiervoor werd eerder al een architect aangesteld en de gemeenteraad keurde de procedure goed voor de aanstelling van een aannemer op te starten.

Het Gemeenschapshuis is een deel van het complex Ridefort in de Sportstraat in Ruddervoorde, waar vooral het lokale verenigingsleven gebruik van maakt voor activiteiten. Het werd aan het oorspronkelijke sportcomplex gebouwd in de jaren 1980. De gevels van dit gebouw zijn niet meer in goede staat en worden gerenoveerd.

Plantenbakken verdwijnen

De crepi, die nu vervuild is en op bepaalde plaatsen beschadigd is, wordt hersteld, gereinigd en overspoten met spuitkurk. De plantenbakken die nu in de gevel verwerkt zijn, zullen verdwijnen. Alle buitenschrijnwerk van het Gemeenschapshuis wordt vervangen door aluminium schrijnwerk en hoogrendementsglas. Het Gemeenschapshuis zelf krijgt ook een nieuwe vloer.

Ook de gevels van de buitenschoolse kinderopvang in het gebouw ernaast moeten gerenoveerd worden. Deze dragen nog de zichtbare sporen van de afbraakwerken van de vroegere gemeenteschool. Aan het gebouw worden alle voegen uitgeslepen en wordt de façade opnieuw gevoegd. Ook de muur aan de inkom van de kinderopvang wordt aangepakt waarbij het ontbrekend metselwerk zal worden hersteld. Daarna zal de gevel gereinigd worden en zal er spuitkurk aangebracht worden.

Gebruikshinder

Door de werken aan het Gemeenschapshuis zal de zaal tijdelijk niet bruikbaar zal zijn, zeker op het moment dat er nieuwe ramen geplaatst worden en de vloer vervangen wordt. De inschatting is dat deze werken een vijftal weken in beslag zullen nemen en zullen vermoedelijk opstarten in het najaar.

De precieze planning zal pas gekend zijn nadat een aannemer is aangesteld. Er wordt op dat moment ook gekeken voor oplossingen voor de gebruikers van de zaal. Voor de gevelwerken aan de buitenschoolse kinderopvang wordt minder hinder verwacht. Ook hier zal de praktische kant pas duidelijk zijn na aanstelling van de aannemer. Er worden dan ook afspraken gemaakt met de gebruikers.

Uitstel door pandemie

Tijdens de gemeenteraad van 20 januari vroeg Dieter Van Parys (Vlaams Belang) waarom deze werken destijds niet werden opgenomen toen de rest van het gebouw werd gerenoveerd en aangepast waarop burgemeester Jan antwoorde: “deze werken waren al opgenomen in het meerjarenplan van Ridefort maar zijn door de coronapandemie een jaar uitgesteld tot na de zomer van 2022.”

Architect voor deze werken is AG Architectuur uit Oostkamp. Nu wordt gekeken voor de aanstelling van een aannemer. De kosten voor de uitvoering worden geraamd op 225.000 euro exclusief BTW.

