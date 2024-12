Reddy De Mey dan toch gemeenteraadslid in Oostende

Op de gemeenteraad heeft Reddy De Mey maandagavond de eed afgelegd als gemeenteraadslid voor Vlaams Belang. “Ik zal mijn werk doen zoals voorheen”, zei de bekende Oostendenaar.

Reddy De Mey (80) is al 20 jaar actief voor Vlaams Belang. Hij was gemeenteraadslid in de badstad sedert 2019 maar raakte bij de verkiezingen van 13 oktober niet meer verkozen. Dat zou maar 1 stem gescheeld hebben en het was voor de voormalige tv-reporter flink balen. Omdat partijgenoot Patrick De Vyt koos voor een mandaat in het Bijzonder Comité Sociale Dienst kwam er een plaats vrij in de gemeenteraad. Reddy legde de eed af en zal nog twee jaar zetelen.

Op zijn eerste gemeenteraad van de nieuwe legislatuur mag Reddy al meteen interpelleren over het gebruik van vuurwerk tijdens de eindejaarsperiode en over een stand van zaken in het proces over het voetbalstadion tussen de NV Oostende Stadion en de stad. “Ik ben erg blij dat ik nog kan zetelen. Ik zit nu aan de andere kant van de zaal als back-bencher. Het wordt even wennen aan de nieuwe mensen, maar ik zal mijn werk als gemeenteraadslid doen zoals ik dat voordien deed”, zei Reddy De Mey in een eerste reactie.