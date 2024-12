Reddy De Mey dan toch gemeenteraadslid in Oostende en helemaal terug

Reddy De Mey heeft maandag opnieuw de eed afgelegd als gemeenteraadslid. De nestor van de raadsleden hield al meteen twee interpellaties. Heel wat beknopter dan gewoonlijk, dat wel.

Reddy De Mey zetelde voor Vlaams Belang in de gemeenteraad van 2019 tot eind november. Hij raakte (op één stem na) niet opnieuw verkozen maar was wel eerste opvolger. Hij baalde flink maar er kwam redding van Patrick De Vyt. Hij was wel verkozen, legde begin deze maand de eed af maar opteerde voor een mandaat in het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Reddy De Mey, moeilijk te been, legde bij gemeenteraadsvoorzitter Kristof Gesquiere (N-VA) de eed af. Het was opvallend hoe meerdere Vooruit-raadsleden niet applaudisseerden bij zijn eedaflegging. Het 80-jarige raadslid liet het niet aan zijn hart komen: “Ik zal proberen een actief gemeenteraadslid te zijn. De komende 2,5 jaar zal ik dat doen zoals ik dat de voorbije zes jaar deed, maar dan wel wat korter in de bewoording, maar zeker even scherp. Ik ben hier dan wel ‘backbencher’ maar zal mijn stem laten horen.”

Afronden

De voormalige tv-journalist hield al meteen twee interpellaties rond vuurwerk tijdens de eindejaarsperiode en het proces rond het voetbalstadion (Albertpark). In tegenstelling tot zijn vroegere tussenkomsten die gemakkelijk 10 tot 15 minuten konden duren, hield hij het kort en bondig. Zijn vragen over vuurwerk duurden drie minuten en over het voetbalstadion kwam hij vijf minuten tussen. De boodschap van Vlaams Belang aan de nestor van de gemeenteraad om het bondiger te houden was zo duidelijk aangekomen dat Reddy De Mey in zijn tussenkomst er zelf het woord ‘afronden’ tussen gooide.ik dat voordien deed”, zei Reddy De Mey in een eerste reactie.