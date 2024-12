Raadsleden en burgemeester zwaaien af in Koksijde

Voor de laatste keer deze legislatuur zaten alle Koksijdse gemeenteraadsleden op 2 december rond de tafel in de Kokpit. Met veel woorden van dank en lof werd een tiental raadsleden uitgezwaaid, maar ook voor burgemeester Marc Vanden Bussche was het zijn laatste gemeenteraad.

Het politieke verhaal van burgemeester Marc Vanden Bussche begon in 1982 toen hij meteen verkozen raakte als raadslid (voor Gemeentebelangen). Zes jaar later was hij samen met Jan Loones het kopstuk van d88. Later stapte Marc over naar de liberalen en greep hij de burgemeesterssjerp in 1995. Hij zou 30 jaar aan het roer van zijn gemeente staan.

Schepenen

Ook Dirk Dawyndt zwaait af. Hij was 30 jaar raadslid, waarvan 6 jaar als VVV-voorzitter en 18 jaar als schepen van onder meer Sport en Ruimtelijke Ordening. Greta Suber-Delie reed een gelijkaardig parcours met drie decennia bestuurservaring waaronder 18 jaar als schepen (inclusief 12 jaar OCMW-voorzitter). Sinds 2019 was Greta voorzitter van de VVV. Net als Dirk raakte ze rechtstreeks verkozen.

Lander Van Hove, schepen sinds 2013, stelde zich niet langer kandidaat voor de verkiezingen in oktober. Schepen Dorine Geersens, die deze zomer overleed, werd niet vervangen.

Jumelage

Ook voor Charlotte Castelein was het haar laatste gemeenteraad. Na een politieke loopbaan van 18 jaar nam ze niet opnieuw deel aan de verkiezingen. Ze werd raadslid in 2007, zetelde in de provincieraad, was VVV-voorzitter, een objectieve gemeenteraadsvoorzitter en geëngageerde schepen van onder meer milieu, mobiliteit, energie- en afvalbeleid, onderwijs…

Ook Luc Deltombe, vroegere gemeenteraadsvoorzitter en AGB-bestuurslid, bekend om zijn inzet voor toerisme, de jumelage Koksijde en het parkeerbeleid, verlaat de Kokpit. CD&V-raadslid Henk Ghyselen werd verkozen in 2012. Hij neemt afscheid van de politiek, maar blijft zich engageren voor de tractorrun. Ook Inge Vandekeere (CD&V) zal niet langer in de gemeenteraad zetelen, maar zich engageren in het OCMW.

Pittige discussies

Suze Bogaerts zette haar eerste politieke stappen bij Koksijde Vooruit in 2018 en bekommerde zich vooral om dierenwelzijn. Sabelle Diatta volgde in 2021 raadslid Fre Devos (Lijst Burgemeester) op en zette zich vooral in voor door de gemeente gesteunde projecten in haar geboorteland, Senegal.

Raadslid Dominique Wolter-Hofmans startte in 2018 als raadslid bij Koksijde-Vooruit, maar zetelde later als onafhankelijke en zorgde voor pittige discussies op de gemeenteraad. Hylke Castelain legde pas deze zomer haar eed af als gemeenteraadslid en beleefde dus een korte politieke periode. Ook voor Pascale Baeselen (N-VA) was het haar laatste gemeenteraad. (MVO)