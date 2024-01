Problemen met ontvangst van Proximus in Rollegem-Kapelle houden aan: “Bereik is ondermaats”

Amer twee weken na de vorige gemeenteraad kwamen de raadsleden donderdagavond opnieuw samen op de eerste verdieping van het gemeentehuis. Eén van de hete hangijzers was het bereik van Proximus in Rollegem-Kapelle, maar er stonden ook andere punten op de agenda.

De samenstelling van de gemeentelijke sportraad is aangepast. “De kaap van vijftig aangesloten clubs is overschreden”, aldus schepen van Sport Emiel Debusseré (CD&V/VD) . “Nieuw zijn biljartclub De Boomstoters uit café De Lindeboom in Rollegem-Kapelle en dartsclub De Skjeve Piekers uit café Den Engel in Sint-Eloois-Winkel.” De gemeenteraad keurde de nieuwe samenstelling unaniem goed.

Dat gebeurde ook met de aanpassing van de statuten van de gemeentelijke jeugdraad. “Hun werkingstoelage wordt verhoogd van 2.500 naar 3.500 euro”, aldus schepen Debusseré. “Die subsidie wordt aangewend voor onder meer de organisatie van de quiz en de Dag van de Jeugdbeweging. De jeugdraad beslist autonoom wat ze doen met die subsidie.”

Ondergrondse glasbol

Er komt een extra ondergrondse glasbol en fractieleider Caroline Seynaeve (Vooruit) vroeg waar dit wordt voorzien. “In Rollegem-Kapelle in de buurt van ’t Capellehof”, aldus schepen Greta Vandeputte (CD&V/VD). “Nu zijn er al aan de sporthal in Ledegem en achter de brandweerkazerne in Sint-Eloois-Winkel.” “Waarom blijft het bij maar één extra”, aldus Seynaeve. “Dat heeft te maken met de kostprijs”, reageert de bevoegde schepen. “Reken maar dat zo’n ondergrondse glasbol 15.000 euro kost.”

“Die problemen met Proximus zijn heel vervelend voor wie wil telefoneren of het internet ziet uitvallen”

Piet Vandermersch (CD&V/VD) kaartte de problemen met het bereik van Proximus in Rollegem-Kapelle aan. “Heel vervelend voor wie wil telefoneren of het internet ziet uitvallen”, zegt Piet. “Er is al een hele tijd een probleem met Proximus”, reageert burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD). “Het bereik in Rollegem-Kapelle is ondermaats.”

“We hebben dat gemeld aan Proximus en ze zouden er in 2024 werk van maken. Klanten van Orange hebben wel een vrij goede ontvangst, maar dat komt omdat er van Orange een zendmast op de kerk in Rollegem-Kapelle staat. De situatie voor de klanten van Proximus is heel ambetant.”

Gullegemsestraat

Andy Vandoorne (Vooruit) haalde de wegversmalling in de Gullegemsestraat in Sint-Eloois-Winkel aan. Om de snelheid af te remmen, werd tijdens de heraanleg een wegversmalling voorzien. “Er waren daar al verschillende aanrijdingen van spiegels, sommige met vluchtmisdrijf”, geeft Andy aan.

“Op die plaats laat de openbare verlichting misschien te wensen over en we gaan kijken voor eventueel extra verlichting en betere signalisatie”, aldus schepen Vandeputte.