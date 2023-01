Prijzen ontmoetingscentra en De Drie Gapers op gemeenteraad

Nathan Blondé (Vooruit) bracht de prijzen van consumpties in de ontmoetingscentra ter spraken op de gemeenteraad. “Ook de prijs van water verhoogde terwijl dat toch geen luxeproduct is”, haalde hij uit. Schepen Donck weerlegde dat: “Water is gratis.”

Nathan Blondé (Vooruit) vroeg naar een stand van zaken bij de ontmoetingscentra en hekelde de sluiting van OC De Drie Gapers. “De stad zei aanvankelijk dat ze de prijs van luxeproducten zou verhogen en koffie, thee en water daar niet onder vielen. Nu zie ik dat de prijs van water is gestegen van 1 naar 1,5 euro. Dat is geen luxeproduct. Ook spijtig dat het buurthuis De Drie Gapers, destijds het eerste in Oostende, verdwijnt.”

Schepen voor ontmoetingscentra Maxim Donck (N-VA) reageerde: “De centra zijn een succes. In vergelijking met het laatste normale jaar 2019 zijn er vorig jaar 15 procent meer maaltijden verkocht. Er was meer omzet en er zijn meer clubs. De prijzen zijn aangepast, onder meer om de gestegen loonkosten van 250.000 euro te helpen betalen. Speciale bieren en ijsjes werden duurder omdat we niet goedkoper willen zijn dan de reca-zaken. Het water in de ontmoetingscentra is gratis, als het gaat om kraantjeswater voor bij de maaltijd. De prijs van koffie en thee is gebleven op 1 euro.”

Hij weerlegt ook dat het buurthuis zou sluiten. “In buurthuis De Drie Gapers is er een grondige renovatie bezig met leerlingen van het VTI. Het wijkcentrum op de hoek gaat open in het voorjaar van 2024. We werken nu aan de invulling met partners en met de verenigingen. De werking zal uitgebreider zijn dan wat er was.”