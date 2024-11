Politieke weerstand tegen nieuwe scholencampus groeit

Terwijl vroeger enkel Nancy Six (IEPER2030) zich verzette tegen de komst van de scholencampus langs de Veurnseweg in Ieper, stemde nu ook Groen tegen de vaststelling van het GRUP Campus Veurnseweg. Dat ook CD&V van toekomstig burgemeester Katrien Desomer zich onthield, betekent dat er nog heel wat werk op de plank ligt voor de campus er effectief komt.

De gemeenteraad keurde in februari 2022 al eens de vaststelling van het GRUP Campus Veurnseweg goed, maar die vaststelling werd in juni van dit jaar vernietigd door de Raad van State. Tijdens de laatste gemeenteraad van de legislatuur stond maandagavond de vaststelling van het licht aangepaste GRUP weer op de agenda.

Nancy Six (IEPER2030) is al van in het begin een tegenstander van de plannen en toonde zich ook deze keer strijdvaardig. “De vernietiging door de Raad van State was de gelegenheid om dit GRUP, waartegen zoveel protest was, zonder gezichtsverlies vaarwel te zeggen. Men heeft echter een andere weg gekozen. Nochtans zijn de bezwaren bij iedereen over de partijgrenzen heen bekend. Voor de noordwestelijke kant van Ieper en de Augustijnenwijk in het bijzonder wordt een verkeersinfarct in het vooruitzicht gesteld. De lokalisatie van dergelijke reuzencampus wordt dan ook ervaren als een tang passend op een varken. Daarom werd het actiecomité Leefbare Augustijnenwijk opgericht. De stad verliest door de scholencampus de dagelijkse komst van 3.200 mensen. Leraars, leerlingen, personeel… Zoiets heeft ongetwijfeld repercussies op de winkels en de horeca in de stad. Als we een bloeiende binnenstad willen, is het niet wenselijk om dagelijks zo’n grote groep jonge mensen, consumenten van nu en de toekomst, weg te halen.”

Steun

Six kreeg steun uit onverwachte hoek. “Groen en Vlaams Belang zullen nooit elkaars partner zijn, maar hierin komen we wel overeen”, zei fractieleider Sam Vancayseele van Groen. “Ook wij hebben ons altijd verzet tegen dit GRUP en tegen de megacampus. Dus zullen we ook deze keer tegen stemmen.”

Toekomstig burgemeester Katrien Desomer (CD&V) is ook nog niet helemaal overtuigd van de plannen. “Consequent met de vorige keren zullen wij ons als fractie onthouden. Vooral door het ontbreken van flankerende maatregelen, waarvan we hopen dat die zeker in de volgende legislatuur aan bod zullen komen en uitgewerkt zullen worden”, aldus Katrien Desomer.

Schepen Philip Bolle (Vooruit) zei dat hij daar niets aan toe te voegen heeft. Toch keurde de meerderheid de vaststelling van het GRUP goed.