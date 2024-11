Politieke chaos heeft weinig invloed op laatste gemeenteraad

De laatste gemeenteraad van deze legislatuur in Izegem verliep al bij al rustig, een schril contrast met de politieke chaos rond de coalitievorming in de stad de voorbije weken. Balder Clarys (Groen) hield wel een interpellatie rond de bedreigingen aan mensen van de STiP+-fractie en de algemeen directeur lijstte netjes op welke scenario’s er nu nog kunnen volgen op vlak van coalitievorming de komende weken.

Waar het er de voorbije weken verbaal soms hard aan toe ging tussen de politieke fracties, zo rustig verliep de gemeenteraad maandagavond. Bij de interpellaties ging raadslid Balder Clarys (Groen) toch even in op de kwestie. “Ik moet toch even de olifant in de kamer benoemen”, klonk het. “Het is een woelige formatie in Izegem en de berichten op sociale media en in de pers liegen er niet om. We vernamen ook dat enkele leden van STiP+ bedreigingen zouden ontvangen hebben, die een zware impact hebben op het professionele en familiale leven. We veroordelen uiteraard met klem deze bedreigingen aan verkozenen, of ze nu gaan zetelen of niet. Toch wil ik de stad even vragen of hieromtrent klachten bij de politie zijn ingediend en of de stad dit enigszins opvolgt? Wat doet de stad met de feiten en is ze hierin betrokken partij? Is ze van plan klacht in te dienen tegen onbekenden? Is hier een taak voor een deontologische commissie weg gelegd?

Zoals gekend diende Vlaams Belang intussen wel klacht in omtrent de problematiek. Bij de politiek liepen op heden geen andere klachten binnen. Raadslid Filip Buyse zegt blij te zijn dat Groen de bedreigingen veroordeelt. “Maar uw tussenkomst is toch wat vreemd, gezien u bij de bekendmaking van een akkoord tussen STiP+ en Vlaams Belang opriep om te gaan protesteren. Ik heb u er samen met anderen horen roepen. Het is soms goed in eigen hart te kijken voor het slapen gaan. Als het is om de democratie te respecteren hebben wij in heel die saga van niemand lessen te leren. Ook in Gent toonde Groen dat het fel kan protesteren. Uw actie kon oko een aanzet zijn voor wie minder belezen is om zotte dingen te doen.” Giel Seynaeve (onafhankelijk) vult aan: “Hypocrisie is Groen nooit vreemd geweest. U reageerde ook niet op de intimiderende en schandalige verwijzingen naar het fascisme op de protestborden. De vragen die u hier stelt zijn façade. Wellicht kan de deontologische commissie zich buigen over de vraag of het gepast is of een gemeenteraadslid democratisch gevormde meerderheden wil beletten.”

Klacht indienen

Burgemeester Bert Maertens (N-VA) zegt de bedreigingen meteen veroordeeld te hebben. “Dit kan en mag uiteraard niet”, zegt hij. “Na twaalf jaar in de politiek heb ik ook hetzelfde gemaakt en ik heb meteen klacht ingediend. U moet aan de slachtoffers zelf vragen of zij klacht hebben ingediend, meer weet ik zelf ook niet. Ik heb daar van in het begin op aangedrongen als die feiten zich zouden hebben voorgedaan. Op die manier kan de politie ook met mogelijk bewijs aan de slag. Het is aan het parket om dan indien nodig een onderzoek te voeren.”

Algemeen directeur Anton Jacobus nam op het einde van de raad nog even de tijd om de twee gekende scenario’s rond de coalitievorming op te sommen en wat de gevolgen zijn. In het ene geval kan Vlaams Belang nog een voordrachtsakte indienen en kent de formatie zijn beloop tijdens een installatievergadering op 2 december. In het andere geval worden de verkozen raadsleden op 2 december aangesteld en volgt er op 16 december nog een geheime stemming om te bepalen wie schepen in het college wordt.