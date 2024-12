Pittemse gemeenteraad wil weer verlichting op de Ringlaan

CD&V maakte gebruik van de variaronde van de Pittemse gemeenteraad op maandagavond 16 december om het gebrek aan verlichting op de Ringlaan aan te kaarten. Dit heeft een gevaarlijke situatie tot gevolg en dus besloot de voltallige gemeenteraad hierover een brief aan het Agentschap Wegen en Verkeer te sturen.

De Pittemse CD&V-fractie maakte bij monde van fractieleider Veronique Raedt gebruik van de variaronde van de gemeenteraad om het probleem van de verlichting van de Pittemse Ringlaan R. De Paepe aan te kaarten. “Op deze weg is er geen verlichting tussen het kruispunt aan de Rysselendemolen en het kruispunt met de Vijfstraat. Aangezien dit een door onze bewoners, maar ook veel passanten gebruikte weg is en deze twee grote bochten vertoond, doet zich hier een gevaarlijke situatie voor. We dringen er dan ook bij AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) op aan hier iets aan te doen.”

“We hebben vanuit de gemeente AWV al diverse malen gewezen op dit probleem, tot op vandaag echter zonder resultaat”, antwoordde burgemeester Denis Fraeyman (CD&V) hierop. “AWV wil dat er zuinig omgesprongen wordt met de verlichting en heeft daarom een aantal criteria om al dan niet te verlichten, waarbij in de eerste plaats gekeken wordt naar de verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Daarnaast hebben onder andere tunnels, ongelijkvloerse kruisingen, bebouwde kommen en verkeerswisselaars voorrang. We stellen voor vanuit de gemeenteraad een brief hierover aan AWV te sturen.” Zowel meerderheid als oppositie tekenden deze brief.

Molenakker

Jarne Vervaeke (NPE) vroeg dan weer naar de stand van zaken van de werken in de Egemse wijk Molenakker. “Er zijn inderdaad wat problemen met de vooruitgang van de werken, maar nu zou alles hopelijk verder vlot moeten verlopen”, liet bevoegd schepen Chris Marreel (CD&V) weten. “Momenteel worden een aantal herstelling in zijstraat 1 uitgevoerd, waarna deze begin volgend jaar zal afgewerkt worden. Daarna zullen de huisaansluiting van zijstraat 3 uitgevoerd worden en zullen hier de rioleringen, samen met deze in de hoofdstraat, afgewerkt worden. Daarna zal in fase 3 de asfaltlaag om de bocht afgefreesd worden. Later volgend jaar volgen dan fase 4 en 5. We zullen er echter op toezien dat er niet te snel stukken opengelegd worden en dat de bereikbaarheid steeds gegarandeerd blijft.”