Pittemse gemeenteraad start met nieuwe voorzitter

Op donderdagavond 5 december werd de nieuwe gemeenteraad van Pittem geïnstalleerd en werden de mandaten voor het bijzonder comité voor de sociale dienst aangeduid. CD&V mag het gevoerde beleid verderzetten met Denis Fraeyman als burgemeester en Arne Min Jou als gemeenteraadsvoorzitter.

Op donderdagavond 5 december was de raadzaal van het gemeentehuis in Pittem meer dan gevuld met familie, vrienden en sympathisanten die de nieuwe raadsleden kwamen steunen bij de installatie van de gemeenteraad. “Misschien moeten we de volgende keer toch overwegen om een andere, ruimere locatie te voorzien”, merkte burgemeester Denis Fraeyman dan ook bij het begin van de avond op.

Het officiële gedeelte begon met de kennisname van definitieve verkiezingsuitslag en het onderzoek van de geloofsbrieven van de verkozenen, waarbij werd medegedeeld dat NPE-verkozenen Bart Verhelle, Nathalie Delmotte en Petra Ide afstand doen van hun mandaat, waardoor Thomas De Cuypere als eerste opvolger aan de beurt komt.

Aansluitend legden alle gemeenteraadsleden de eed af. Voor CD&V zijn de gemeenteraadsleden Greet Dewittte, Veronique Raedt, Sharon Van Daele, Marijke Moerman en Wies Vanden Berghe. Voor NPE zetelen Rik Gelaude, Christophe Vancoillie, Andres Vandewalle, Renzo Callant, Jarne Vervaeke en Thomas De Cuypere.

Vertrouwde schepencollege

Na de eedaflegging was het tijd om de voorzitter van de gemeenteraad te kiezen. Er werd een akte van voordracht ingediend om Arne Min Jou (CD&V) als voorzitter aan te duiden, wat door de gemeenteraad ook bekrachtigd werd.

Nadat Arne de voorzittershamer overgenomen had, was het tijd voor de verkiezing van de schepenen, waarbij het schepencollege overgenomen werd in de samenstelling van de vorige legislatuur. Denis Fraeyman wordt aangewezen burgemeester, met Chris Marreel als eerste schepen naast hem. Tweede schepen wordt Heidi Lievrouw en Stijn Vandenhende wordt derde schepen. Annick Debonné werd als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst aan het schepencollege toegevoegd. Tijdens de installatievergadering werden ook de vertegenwoordigers in het bijzonder comité voor de sociale dienst verkozen. Hierin zullen voor CD&V Jessica Vandromme, Sarah Declercq, Lobke Ugille en Wim Verhelst zetelen en voor NPE Nathalie Delmotte en Herbert Ide.