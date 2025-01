Pittemse gemeenteraad buigt zich nogmaals over mobiliteit

Tijdens de gemeenteraad in Pittem op maandagavond 20 januari nam oppositiepartij NPE de gelegenheid andermaal te baat om enkele vragen te stellen rond de snelheid in bepaalde straten en om ook te informeren naar de voortgang van het goedgekeurde gemeentelijk mobiliteitsplan.

Tijdens de variaronde klaagde oppositieraadslid Christophe Vancoillie (NPE) de snelheid in enkele straten aan. “We beseffen dat het mobiliteitsplan in stappen moet uitgevoerd worden, maar het stoot mij wel tegen de borst dat er intussen wordt nagelaten bepaalde overduidelijke onveiligheden aan te pakken. Ik denk hierbij aan het feit dat er veel te snel gereden wordt in de Fonteinestraat en de Meulebekestraat, waarbij deze laatste een voorbeeld is van hoe een straat er qua snelheidsbeperkingen niet dient uit te zien. Dan is er de Muylestraat, waar de automobilisten steevast over het voetpad rijden, wat ook al niet zonder gevaar is. Zijn jullie, los van het mobiliteitsplan, van plan hiervoor maatregelen te nemen? En wat het mobiliteitsplan betreft, hoe staat het met de verder uitrol en wat zijn de volgende stappen ?”

Fietsstraten en eenrichtingsverkeer

Burgemeester Denis Fraeyman (CD&V) gaf hier antwoord op. “Wat de snelheid betreft, dat is de verantwoordelijkheid van de bestuurders zelf. Er wordt al regelmatig door de politie gecontroleerd en dat zal zo blijven. Wat het mobiliteitsplan betreft hadden we dit door de verkiezingen en de heraanleg van de Tiengebodenstraat wat on hold gezet, maar vanaf nu zal dit verder uitgerold worden. De volgende stap zijn de aanpassingen van het Verbiestplein en de Kauwstraat tot aan de school. Hier staan nutsvoorzieningswerken op stapel en het hiermee gepaard gaande eenrichtingsverkeer zal nadien permanent aangehouden worden. We willen ook werk maken van de fietsstraten in een deel van de Egemstraat, de Markt, de Kauwstraat en de Eikeldreef. We bekijken ook met WVI en De Lijn de realisatie van het Hoppinpunt in de Tieltstraat en de aanpassingen aan het nabijgelegen kruispunt. De Muylestraat is inderdaad een probleem en hier zouden we het straatbeeld willen aanpassen. Wat de Meulebekestraat tenslotte betreft willen we een studie laten maken om deze structureel te versmallen.”