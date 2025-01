Pittem huldigt drie eremandatarissen

Voor aanvang van de Pittemse gemeenteraad werden enkele gewezen raadsleden aangesteld als eremandataris en gehuldigd voor hun jarenlange inzet voor de gemeente.

“Het is op vandaag, met al de sociale media, niet eenvoudig meer om aan politiek te doen”, geeft burgemeester Denis Fraeyman aan. “Lokale politiek is immers geen nationale politiek in het klein, het is midden tussen de mensen staan en aanvoelen wat er leeft. Een mandaat kost tijd en energie en we willen jullie bedanken voor de geleverde inspanningen.”

De gehuldigden waren Bart Verhelle en Kaat De Waele, beiden 18 jaar raadslid, en Carine Patteeuw voor 12 jaar als raadslid en als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Zaken. Ze ontvingen een geschenk en een oorkonde. (JG)