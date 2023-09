‘Pipigate’ leeft op Kortrijkse gemeenteraad: “Stop met zelf rechter te spelen, mijnheer Vermeersch”

Zoals verwacht kwam het plasincident met titelvoerend burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) in de hoofdrol uitgebreid aan bod in de eerste Kortrijkse gemeenteraad na het zomerreces. Het was Vlaams Belang-fractieleider Wouter Vermeersch die interpelleerde over het onderwerp. Hij wil de beelden van het incident publiekelijk maken en vroeg waarnemend burgemeester Ruth Vandenberghe om haar reactie. Zij veroordeelde de gebeurtenissen uitvoerig en diende Vermeersch fors van antwoord. “De beelden maken momenteel nog deel uit van een opsporingsonderzoek, dus is het aan het parket om hierover te beslissen. Ik vraag wat meer respect voor politiediensten. Stop met zelf rechter te spelen, mijnheer Vermeersch”, antwoordde ze.

Uiteindelijk namen ook alle andere fractieleiders het woord over de zaak. Zij gaven – in hun eigen bewoordingen en stijl – allemaal aan hoezeer ze de feiten veroordelen en roepen nogmaals op tot meer respect voor de politiediensten.

Buiten het Vlaams Belang lijkt niemand keiharde politieke sancties te verlangen van het Kortrijkse stadsbestuur. “Minister Van Quickenborne kan nooit opnieuw de rol opnemen van hoofd van de politie”, zei fractieleider Wouter Vermeersch. “De relatie tussen minister Van Quickenborne en de politie is verzuurd. Het is hoog tijd dat de minister zijn politieke conclusies trekt en zijn functie als titelvoerend burgemeester neerlegt”, ging het nog verder.

Kortrijkse burgemeester reageert

Burgemeester Vandenberghe, veroordeelde net als de andere gemeenteraadsleden de feiten, maar wil vooral de politionele diensten haar werk laten doen. “Mijn eerste reactie was er een van verbazing en afschuw tegenover de daders. Zo’n dingen doe je gewoon niet. In afwachting van het bestuurlijk verslag van de feiten, ondernam ik geen actie. Dit verslag moet zijn weg doorlopen en bereikte mij uiteindelijk woensdagavond. Spijtig genoeg was de zaak dan al uitvoerig aan bod gekomen in de media. Diezelfde avond heeft het parket samen met een andere politiezone het opsporingsonderzoek overgenomen. Net als u wachten wij de resultaten van dat onderzoek af. Het mag duidelijk zijn dat iedereen in deze gemeenteraad onze politie ten volle steunt en wat gebeurde afkeurt. Mag ik u vragen, raadslid Vermeersch, om wat meer vertrouwen te hebben in de werking van onze politie- en parketdiensten en om te stoppen met zelf rechter spelen”, reageerde ze op de interpellatie.

Philippe Dejaegher (N-VA) riep op om de zaak nu te laten behandelen door alle nodige partijen en zich met de gemeenteraad bezig te kunnen houden met de échte maatschappelijke problemen.

Vincent Van Quickenborne was zelf niet aanwezig op de gemeenteraad, door een werkbezoek in Riga. (JF)