“Per toeval in Gistel beland”: Eric Jaegers (83) staat voor laatste gemeenteraad

Op donderdag 21 november is er de laatste gemeenteraad van deze legislatuur. Het is meteen ook de laatste voor raadslid Eric Jaegers (Vlaams Belang). “Het is tijd om de jongeren ruimte te geven”, zegt hij.

“Ik heb twee legislaturen gezeteld (2006-2012 en 2018-2024) en blik daar tevreden op terug”, zegt Eric Jaegers. “Ik heb verschillende keren mijn punt kunnen maken – veilig wegverkeer, de installatie van AED-toestellen, het dossier van AquaFlanders,… – en ik zie dat de afdeling met Michael Vanparys (31) in goeie handen is. Mijn gezondheid laat politiek bedrijven niet meer toe.”

Jaegers, gewezen kok en afkomstig uit Gent met roots in Nederland, belandde in 2000 in Gistel en stampte er samen met zijn vrouw Vlaams Belang uit de grond. “Eigenlijk zijn we per toeval in Gistel komen wonen. We wilden gewoonweg dichter bij de kust zijn – mijn vrouw is van Brugge. Het had evengoed De Panne of Blankenberge kunnen zijn, maar het werd dus Gistel. Mijn familie heeft geen politieke achtergrond. Al was mijn overoverovergrootvader in de jaren 1800 dokter en burgemeester in het Nederlands Heerlen. We woonden 27 jaar in Antwerpen en zagen hoe de stad onder invloed van allochtonen veranderde. Daar werd niet veel tegen gedaan. Zo voelde ik de politiek in me opkomen.”

Genieten

“Mijn vrouw en ik stichtten hier een lokale afdeling. We gingen toen samen bussen en in die tijd keken mensen nogal raar op toen we zeiden van – toen nog – het Vlaams Blok te zijn.” Een tijd van komen en gaan, zo noemt Jaegers zijn afscheid.

“Het is tijd om van het leven te genieten met mijn echtgenote Mireille Demonie. Zo ben ik grote liefhebber van Noord-Frankrijk, zoals de Opaalkust, Calais en Boulogne, en staan er enkele korte tripjes gepland. Ik ben ook een liefhebber van kunst. Zo wonen we in het huis van schilder Jan Van Campenhout, die hier in 1972 overleed en thuis hebben we nogal wat stukken van streekgenoten, zoals Irénée Duriez en Viviane Decramer.”

Jaegers en Demonie hebben samen twee dochters, er zijn ook vier kleinkinderen en acht achterkleinkinderen.