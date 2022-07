Pastorietuin Hulste wordt dit jaar nog een publiek park

Er lijkt eindelijk schot in de zaak te komen wat betreft het openstellen van de pastorietuin in Hulste en de transformatie ervan tot een publiek park. De concrete invulling hangt af van het georganiseerde participatiemoment en de studie over de integratie van de bestaande beek.

Gemeenteraadslid Steven Decaluwé had vragen over het openstellen van de pastorietuin in Hulste. “Dat staat al meer dan 20 jaar in het verkiezingsprogramma van Vooruit Harelbeke. We zijn dan ook enorm blij met de beslissing van het stadsbestuur om de pastorietuin open te stellen en uit te breiden tot een publiek park. Enkele maanden terug organiseerde het stadsbestuur een participatiemoment over de concrete invulling van de pastorietuin/park. We vragen de stand van zaken”, aldus Decaluwé.

Openbare banken

“Het overzicht van de ideeën van het participatiemoment worden bezorgd aan de gemeenteraadsleden”, antwoordt schepen Naert. “Tot op heden is er wel nog geen beslissing genomen over de concrete invulling. Er loopt op vandaag ook nog een studie over de integratie van de bestaande beek, die terug blootgelegd wordt, aan de rand van het park. Momenteel zijn ze bezig met opruimingswerken. Publiekelijk maken zal zeker nog dit jaar gebeuren, de concrete invulling hangt mede af van het onderzoek.” Raadslid Decaluwé blijft dit dossier opvolgen.

“De publieke zitbanken zijn in slechte staat of ontbreken”

Stad Harelbeke houdt een tweejaarlijkse opvolging van alle bestaande openbare banken, maar raadslid Filip Lainez (Vooruit) stelt vast dat dit niet gebeurd is.

Beschadigd

“Het mooie weer lokt veel wandelaars en fietsers die ook gebruik maken van de publieke zitbanken om uit te rusten. Op bepaalde plaatsen zijn de zitbanken echter in slechte staat: aan de voormalige visvijver naast het Boekenbos in Bavikhove, en aan het jaagpad richting Beveren-Leie”, duidt Lainez. “Op andere plaatsen ontbreken er zitbanken: op het Moleneiland, waar er zeker moeten komen, en langs het parcours van de wandelroute ‘Roland Garros’ in Hulste.”

Lainez vroeg schepen Naert naar de timing voor het plaatsen van nieuwe en het herstellen van de beschadigde openbare zitbanken. “We gaan onze banken zeker aanpakken. De banken aan het Moleneiland is materie voor Westtoer en daar wordt een brief naartoe gestuurd. Wat betreft de wandelroute Roland Garros, zijn er nog geen stappen ondernomen”, duidt schepen van Openbare werken en Patrimonium Tijs Naert (Groen).

Raadslid Lainez blijft dit dossier van dichtbij opvolgen.