Parkeren in Westvleterendorp gespreksonderwerp tijdens gemeenteraad

“Ons bestuur kreeg al meerdere keren de opmerking dat de parkeerstroken voor de woningen Westvleterendorp 30a, 30b en 30c worden gebruikt door de inwoners van die vernoemde adressen”, stelde burgemeester Stephan Mourisse (LVP) tijdens de gemeenteraad van woensdagavond.

“Deze parkeerstrook werd eigenlijk gecreëerd om parkeergelegenheid te voorzien voor de bezoekers van de bakker, die daar zijn winkel heeft. De borden ter plaatse voorzien parkeergelegenheid voor max. 2 uur, met gebruik van de parkeerschijf. Maar deze maatregel mist zijn doel. Na bespreking in het college werd voorgesteld om hetzelfde principe te hanteren zoals op de N8 bij de apotheek in Woesten: het voorzien van drie parkeerplaatsen waar maximaal 30 minuten kan worden geparkeerd. Om dit in orde te brengen, dient de gemeenteraad het volgende uit te voeren: opmaak en goedkeuring van een aanvullend reglement en belijning laten aanbrengen voor de nodige signalisatie”, aldus nog de burgemeester, die zei dat de omwonenden daar nu permanent parkeren, terwijl ze ruimte genoeg hebben achter hun huizen om te parkeren.

Bussen te laat

Bij de bespreking van het Regionaal Mobiliteitsplan kwam er slechts één opmerking. Franky Berten (LVP) zei dat het rittenschema van De Lijn voor de leerlingen die in Woesten wonen, en in Ieper of Poperinge schoollopen, veel te nipt is. “Wanneer het regent, of wanneer de bus enkele minuutjes te laat opdaagt, zijn die leerlingen altijd hopeloos te laat op school. En dat gebeurt zeer dikwijls”, aldus Berten, hierin bijgetreden door enkele andere raadsleden, ook van de oppositie Vleteren Actief.

De raad keurde unaniem een motie goed, rond de opmaak van een ziekenhuisnetwerk voor de Westhoek. “Het komt erop neer dat de ziekenhuizen van Ieper en Veurne willen samenwerken, wat wij ook steunen. Maar ziekenhuizen uit Brugge en Oostende liggen dwars”, aldus de burgemeester.