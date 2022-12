Pablo Annys kan nu bewijzen dat hij een volwaardige kandidaat-burgemeester is

In het voetbal gebeurt het wel eens dat een voorzet met wat meeval in het doel belandt. Dat weten we maar al te goed na de WK-match tussen de Rode Duivels en Marokko. Is het niet, Thibaut Courtois? In de gemeenteraad van afgelopen maandag was Vlaams Belanger Yves Buysse de Marokkaanse voorzetgever van dienst, die zijn onschuldige vrije trap pardoes in doel zag dwarrelen. Al is dit misschien een ongemakkelijke vergelijking, besef ik nu.

Bij de interpellaties vroeg Buysse sereen en niet provocerend en dus bijna on-Vlaams Belang – naar de stand van zaken in de fusiegesprekken tussen AZ Sint-Jan en AZ Sint-Lucas. In de zitting van mei, een half jaar eerder, had Pablo Annys als voorzitter van AZ Sint-Jan beloofd dat hij de gesprekken richting fusie zou opstarten. Toch reageerde Annys als door een wesp gestoken. Hij noemde het stemmingmakerij en een verworden symbooldossier, CD&V was een coalitiepartner onwaardig en de gemeenteraadsleden kenden niets van het ziekenhuiswezen. Dirk De fauw, die al een tijdje ongemakkelijk op zijn stoel zat te schuifelen, kwam zeer geëmotioneerd tussen en zette zijn collega op zijn plaats. Ongezien. De afkeurende lichaamstaal van De fauw zei daarna nog meer dan zijn woorden.

Discussies gebeuren in elke coalitie, maar dit bestuur was er tot nu toe in geslaagd om die altijd binnenskamers te houden. Ook toen Dirk De fauw het vorige maand niet kon smaken dat Vooruit met Facebookposts de akkoorden over de zonnepanelen in de binnenstad en het cruisetoerisme plots aanviel. Maandag was de eerste keer dat coalitiepartners CD&V en Vooruit zo openlijk ruzie maakten. Daar is maar één reden voor: de kiesstrijd in Brugge is, vooral door Pablo Annys, nu al begonnen.

Dit dossier is voor Annys de grote test. Hij kan en moet nu bewijzen dat hij compromissen en akkoorden kan sluiten en echt kandidaat-burgemeester van de derde grootste stad van Vlaanderen is, of dat het blijft bij het neerpennen van ideeën in een boekje. En de tijd dringt. De deadline van eind dit jaar, die in mei afgesproken werd, was billijk. Als er tegen Nieuwjaar geen enkele stap vooruit gezet wordt, moet het stadsbestuur overwegen om Dirk De fauw en Mercedes Van Volcem als bemiddelaars mee aan tafel te zetten. Zij bewezen met de havenfusie, het stadiondossier en de Ronde van Vlaanderen dat zij dé onderhandelaars van dit stadsbestuur zijn. Het ziekenhuisdossier is daarvoor te belangrijk voor de stad en zijn inwoners. En het zal dan niet mogen verwonderen dat De fauw en Van Volcem in de auto op weg naar die gesprekken zich beginnen af te vragen of ze na 2024 niet beter van coalitiepartner veranderen…