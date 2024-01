outhulst keurt klimaatplan goed: CO2-reductie van 40% tegen 2030

Met onder andere de aanwerving van een deskundige energie- en patrimoniumbeheer, het doven van de openbare verlichting en het voorzien parkeerplaatsen met laadpalen wil het gemeentebestuur de uitstoot van CO2 verminderen met 40% tegen 2030. Dat staat in het duurzaam energie- en klimaatactieplan 2030 dat de gemeenteraad donderdag goedkeurde.

Op de gemeenteraad van Houthulst donderdag stond de goedkeuring van het duurzaam energie- en klimaatactieplan 2030 op de agenda. “Om tot het plan te komen waren er verschillende inspraak en participatiemomenten. Zo was er een online enquête in 2022, een klimaatatelier voor burgers op 31 januari 2023 en vier klimaatateliers voor experten in 2021”, legde schepen van Duurzaamheid Olivia Masselin (Vooruit) uit. “Zonder het nemen van extra maatregelen wordt er geschat dat de gemeente Houthulst tegen 2030 een verminderde CO2-uitstoot van 2% zal hebben, maar onze ambitie is een verminderde CO2-uitstoot van 40%, ten opzichte van het referentiejaar.”

Kwetsbaarheidsanalyse

Bij de beschrijving van de huidige toestand blijkt dat de Houthulstse huishoudens al inspanningen doen om minder CO2 uit te stoten. “Tussen 2011 en 2022 zijn er 482 extra woongelegenheden bijgekomen in Houthulst, waardoor het aantal huishoudens gestegen is met 7,6%. Maar in die periode is het totale energieverbruik van de huishoudens gedaald met 11,6%”, vervolgde schepen Masselin. “Dat betekent niet dat we alles op zijn beloop moeten laten. Uit een kwetsbaarheidsanalyse blijkt dat in de toekomst Houthulst ook de effecten van de klimaatverandering zal voelen. Zo verwacht men tegen 2050 hittestress bij 60,35% van de kwetsbare personen. Ook voor wateroverlast door intense regenval is Houthulst kwetsbaar. We hebben het nog gezien in november vorig jaar. Nu zijn er 169 gebouwen bedreigd door wateroverlast, maar in 2050 zouden dat al 351 gebouwen zijn. De landbouwsector moet zich dan weer wapenen tegen droogte in de toekomst. Nu zijn er nog geen percelen met significante droogtestress, maar tegen 2050 is dat al 11,3% van het landbouwareaal en tegen 2100 zelfs 15,4%. Door de wijzigende grondwatertafels zou er tegen 2030 al 11,94% minder gewasopbrengst zijn, tegen 2100 gaat het om 37,04%.”

Acties

In het plan worden verschillende acties beschreven, zoals de aanwerving van een deskundige energie- en patrimoniumbeheer, het verledden van de openbare verlichting, het inzetten op zonnepanelen, het doven van de openbare verlichting en het stimuleren van de fiets voor dienstverplaatsingen van het gemeentepersoneel. “Op het vlak van wonen willen we de klimaatdoelstellingen halen onder andere door de eigen OCMW-woningen te renoveren en door een nauwere samenwerking tussen het woonloket en het energiehuis. Op het vlak van mobiliteit zetten we in op het uitbouwen van een comfortabel en veiliger fietsnetwerk, het voorzien van centrale parkeerplaatsen met laadpalen en het voorbehouden van parkeerplaatsen voor deelwagens. We zullen ook een hemelwater- en droogteplan opmaken, waterbekkens aanleggen en inzetten op ontharden.” (TOGH)