Oud-stadssecretaris Jan Breyne (72) stopt als gemeenteraadslid in Ieper: “Ruimte maken voor anderen”

Na bijna tien jaar in de gemeenteraad neemt Jan Breyne afscheid van de politiek. De 72-jarige oud-stadssecretaris zet een stap opzij om jongere partijgenoten een kans te geven, maar de stad helemaal loslaten kan hij nog niet. “Het is niet mijn bedoeling om te wachten tot de rollator toekomt”, zegt Jan Breyne, die nog altijd betrokken blijft bij het In Flanders Fields Museum.

Jan Breyne (72) had al een carrière als stadsambtenaar achter de rug toen hij in 2012 voor het eerst deelnam aan de gemeenteraadsverkiezingen op de kartellijst CD&V/N-VA van lijsttrekker Yves Leterme. Van 1972 tot 1983 was hij diensthoofd bij de toeristische dienst en vanaf 1983 afdelingschef burgerzaken en informatie. In 1989 werd hij stadsontvanger van Ieper, om er ten slotte stadssecretaris te worden in 1997. Na zijn pensionering in februari 2010 werd hij aangesteld tot federaal coördinator van de herdenkingen rond de Eerste Wereldoorlog, die plaatsvonden in de periode van 2014 tot 2018. Zijn opdracht liep in maart 2012 af door de benoeming van zijn broer Paul tot commissaris-generaal voor de Oorlogsherdenking.

Met 807 voorkeursstemmen in 2012 en 751 in 2018 raakte hij twee keer verkozen in de Ieperse gemeenteraad, maar iets voorbij de helft van zijn tweede legislatuur beslist hij om een stap opzij te zetten. “Ik had gezegd dat ik zou vertrekken en dus is het maar normaal dat ik dat ook doe. Ik kon nog een beetje blijven zitten, maar je moet de ruimte laten aan anderen”, vertelt Jan.

De oudste vertrekt

Zijn opvolger in de gemeenteraad wordt Peter Dehaerne (53), directeur van vrije basisschool Immaculata, die op zijn beurt in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst opgevolgd wordt door Lies Sampers uit Vlamertinge. “Het komt weer wat dichter bij een verjonging”, vervolgt Jan Breyne.

“Als de jongeren een ruimere plaats moeten krijgen in de uitvoerende organen in onze partij, dan ben ik als oudste de eerste die plaats moet maken. Ik heb die verantwoordelijkheidszin al gehad van de dag na de verkiezingen, maar ik kon toen niet weggaan, gewoon door het feit dat er mensen zijn die tot de laatste dag voor de verkiezingen hebben gebust voor mij. Dus ik had mezelf een jaar gegeven, maar dan vroegen ze mij om nog een beetje te blijven. De trouwe partijsoldaat die ik ben blijft dan nog een beetje, tot nu.”

Toekomst

“Ik ben nog lid van de AGB Musea, dus helemaal loslaten zit er nog niet in. Ik denk dat ik pas zal doen als ze me naar de Bascule (waar de Ieperse begraafplaats ligt, red.) moeten dragen. Helemaal inactief zijn en wachten tot de rollator toekomt, dat is niet mijn bedoeling. Maar eenmaal je een bepaalde leeftijd bereikt hebt, weet je niet wat de toekomst nog zal bieden.”

Dat hij maandagavond na zijn tussenkomst over de mogelijke komst van een tankmuseum naar de Ieperse kazerne nog pretentieus en arrogant genoemd werd door Nancy Six (Ieper2030) deert hem niet. “Als ik het van iemand verwacht had, dan was het Nancy. Maar we kunnen schouder aan schouder de zaal verlaten. Dat laat niets achter. We weten dat van elkaar. Toen Nancy nog bij het Vlaams Belang zat, heeft mijn bloed ook meermaals gekookt en toen heb ik ook niet nagelaten om tussen te komen. Ik denk dat de balans een beetje in evenwicht is.”

Open voor iedereen

Alle gemeenteraadsleden, inclusief Nancy Six, wuifden Jan Breyne uit met een daverend applaus. “De laatste weken merkte ik over de partijgrenzen heen wel appreciatie voor wat ik gedaan heb. Zo is het toch niet allemaal voor niets geweest. Je moet het niet doen voor de eer en de roem, je moet het doen om je stad te helpen. Dat klinkt nu misschien pretentieus, maar ik meen het echt dat partijpolitiek niet zo aan mij besteed is. Tenslotte ben ik veertig jaar ambtenaar geweest en dan moet je voor iedereen openstaan. Toen ik naar de gemeenteraad kwam, heb ik altijd open gestaan voor goeie ideeën van andere partijen.”

“Ik heb het gevoel dat wij goede oppositie voeren, maar dat de meerderheid ook probeert om de zaken onder controle te houden. Er gebeuren fouten, maar dan zeg ik: laat ons voortwerken. Niet voor een extra procentje in de verkiezingsuitslag, maar wel voor het welbevinden van de Ieperlingen. De rest zal dan wel volgen. Ik zie dat de onverdraagzaamheid bij de gemeenteraadsleden aan het afnemen is. Misschien heeft Ieper dan toch nog iets dat een andere stad niet heeft.”

(TG)