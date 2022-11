Oppositieraadslid maakt zelf overstroomd fietspad vrij: “Meer zwembad dan fietspad”

Voor de derde gemeenteraad op een rij kaartte Filip Vanhevel (N-VA) de slechte waterafvoer van de fietspaden langs de Iepersteenweg in Houthulst aan. Schepen Erik Verbeure (CD&V) zei dat de gemeente de rioolputjes niet zal vrijmaken omdat weg een Vlaamse bevoegdheid is, maar dat pikte Vanhevel niet. “Dan zal ik het zelf wel doen”, klopte hij boos op tafel.

Op de gemeenteraad van 29 september had Filip Vanhevel (N-VA) een extra agendapunt ingediend over de slechte toestand van een aantal fietspaden. Vooral de fietspaden langs de Iepersteenweg in Merkem waren een doorn in het oog. “Soms is het meer een zwembad dan een fietspad”, aldus Vanhevel. “Tijdens de heraanleg hadden we hierop al gehamerd. Doordat de rijbannen afhellen naar het fietspad toe en de boorden van de berm zo hoog staan, stond het in de sterren geschreven dat het fietspad onder water zou staan bij hevige regenval. En het is geen klein beetje, maar over de hele breedte van het fietspad en over een lengte van 20 à 30 meter. Gezien het drukke verkeer is uitwijken naar de rijbaan veel te gevaarlijk, waardoor fietsers geen andere keuze hebben dan door het water te rijden. Het fietspad is waarschijnlijk het meest gebruikte van de gemeente, ook door schoolgaande jeugd. Zij zitten dan voor de rest van de dag met natte kledij in de klas.”

“We hebben opmerkingen doorgespeeld aan het Agentschap Wegen & Verkeer” – schepen Erik Verbeure

Schepen Erik Verbeure schoof in september al de hete aardappel door naar het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), dat instaat voor het onderhoud van de weg. “Wij hebben voor het begin van het schooljaar ervoor gezorgd dat alle fietspaden geborsteld werden en dat de boorden afgezoomd werden. Het zijn de fietspaden in beheer van het Vlaams Gewest waar de toestand dramatisch is”, aldus Verbeure. “We hebben onze opmerkingen natuurlijk doorgespeeld aan de diensten van AWV. Daar hebben ze allerhande argumenten om te stellen dat ze niet alles kunnen uitvoeren zoals zou moeten. De provincie West-Vlaanderen wordt in dat opzicht niet altijd even goed bedeeld wat middelen betreft.”

Te hoge vergoeding

“AWV doet het niet en dus laten jullie het zo?”, drong Vanhevel aan. “Ik heb het gevoel dat je er niet wakker van ligt. Dit zou elementaire dienstverlening moeten zijn. Veel houdt het ook niet in. Hier en daar wat afgraven om zes of zeven rioolputjes vrij te maken. Dat is misschien in totaal een uur werk.”

Schepen Verbeure hield echter het been stijf. “Wij gaan dat niet doen. Wij zeggen dat zij (AWV, red.) dat moet doen. We hebben geïnformeerd bij AWV om tegen een vergoeding het onderhoud over te nemen, maar die vergoeding staat niet in verhouding tot de kosten om dat over te nemen. Het enige dat we kunnen doen is blijven aandringen dat de Vlaamse overheid haar verantwoordelijkheid neemt.”

“Dan zal ik het zelf wel doen!”, klopte een zichtbaar boze Vanhevel op tafel. Woensdag ging het gemeenteraadslid met borstel op stap om enkele rioolputjes vrij te maken. “Zo kan het water tenminste beter weglopen en staat het fietspad minder lang onder water, maar ik hoop nog steeds dat de gemeentelijke diensten langskomen voor een grondigere onderhoudsbeurt.”