Oppositiepartij CD&V heeft bedenkingen bij mobiliteitsplan in Staden: “Weggebruikers en bewoners al genoeg betutteld”

In Staden onthield oppositiepartij CD&V zich bij de stemming rond de goedkeuring van de voorlopige vaststelling van het mobiliteitsplan. Volgens CD&V wil het plan weggebruikers zodanig sturen dat de bewoners zich niet meer vrij voelen om zich te verplaatsen via de wegen en de snelheid die zij aanvaardbaar vinden. Volgens burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) is het de bedoeling van het plan om de verkeersveiligheid te verbeteren en de levenskwaliteit te verhogen.

“We zijn akkoord met de uitgangspunten van dit plan zoals het streven naar leefbare en veilige kernen en het zoveel mogelijk bannen van het vrachtverkeer”, stelt Marc Van Ysacker (CD&V). “We hebben wel bedenkingen bij de wegencategorisering waarbij men de snelheid over ontsluitingswegen tot maximum 50 kilometer wil beperken. Er mag toch nog wat vertrouwen zijn in de bekwaamheid van autobestuurders?”

Rijgedrag aanpassen

“De eerste regel in het verkeer is dat men rijgedrag aanpast aan de omstandigheden. Het zou een natuurlijke reflex moeten zijn om snelheid te minderen bij bewegende hindernissen zoals voetgangers en fietsers. Het is een illusie dat degenen die deze regel nu niet respecteren dat wel zouden doen als er een bord staat dat hen verplicht om slechts 50 te rijden. De snelheid in het buitengebied mag voor ons gerust behouden blijven op 70.”

Trajectcontroles

“We hebben ook bedenkingen bij het instellen van trajectcontroles voor de zones 30. Dit krijg je enkel verkocht aan de weggebruikers als je toegeeft dat het een goedkope manier is om geld uit hun zakken te kloppen. Het is soms al een hectisch gedoe om in een gezin iedereen op tijd naar school of het werk te krijgen en als je dan zonder risico te nemen aan 35 door de trajectcontrole rijdt, krijg je er naast de stresssituatie nog een boete bovenop. Met dit plan wil men de weggebruikers zodanig sturen dat de bewoners zich niet meer vrij voelen om zich te verplaatsen via de wegen en de snelheid die zij aanvaardbaar vinden. Wij vinden dat weggebruikers en bewoners al genoeg betutteld worden.”

Zwaar verkeer

“Onze bedoeling met het plan is om oplossingen te zoeken voor het zwaar verkeer dat heel wat kernen in onze gemeente onleefbaar maakt”, antwoordde burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld). “We hebben gezocht naar een compromis. Zwaar verkeer mag nog door de kernen, maar moet wel zijn snelheid aanpassen. De enige doelen van het mobiliteitsplan zijn het verhogen van de levenskwaliteit in de kernen en het verbeteren van de verkeersveiligheid.”