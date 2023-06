Oppositie stemt tegen jaarrekening boekjaar 2022

Op de gemeenteraad van 21 juni stond de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2022 gepland. Daaruit bleek dat de schuld in de voorbije vijf jaar al behoorlijk werd afgebouwd, een belofte trouwens van het huidige Open VLD/Vooruit/N-VA-bestuur. Raadslid Peter Velle (CD&V) had echter heel wat opmerkingen over hoe men aan deze cijfers komt en wees op de verhoging van bepaalde belastingen. “Sommige zelfs spectaculair”, aldus Peter Velle.

“Laten we eens de inkomsten uit belastingen vergelijken met die van 2018: jaarlijks is er 350.000 euro meer inkomst uit opcentiemen door de door verhoging, nu in totaal 2.992.888 euro, jaarlijks 150.000 euro meer uit de afgifte van omgevingsvergunningen door de waanzinnige doorgevoerde verhogingen of acht keer meer dan voordien, jaarlijks 37.000 euro meer uit belastingen op rechtspersonen, bijna een verdubbeling; jaarlijks 61.000 euro meer uit belastingen op economische entiteiten of meer dan een verdubbeling. Ik haal hier nog maar een fractie van alle gestegen belastingen en retributies aan, een stijging van de inkomsten uit belastingen van meer dan 600.000 euro.”

“Dan nog dit: de stad schreef meer dan 1 miljoen euro inkomsten in voor de verkoop van het containerpark in de Bekestraat. Voorbarig? Nog geen sprake van effectieve verkoop?”, aldus Peter Velle die inderdaad te horen kreeg dat de verkoop nog niet gebeurd is, vermits er nog geen vergunning is voor een nieuw recyclagepark in Steengoed 2.

De jaarrekening werd meerderheid tegen oppositie goedgekeurd.