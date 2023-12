Oppositie niet onder de indruk van nieuwe straatnamen

De gemeenteraad van 21 december heeft een principiële beslissing genomen over de wijziging en/of hernummering van tien straatnamen in Ruiselede. De belangrijkste naamsuggesties gaven we al, maar nu zijn ook de nieuwe namen bekend van de Molenstraat, Nieuwstraat en Tieltstraat. Oppositiepartij Respect was niet onder de indruk van de nieuwe namen.

Verwarrende straten met het minst aantal bewoners en bedrijven moeten na de fusie wijken voor drukkere naamgenoten. Elke betrokken inwoner en elk bedrijf kreeg een brief in de bus met vraag om voorstellen, er volgden infovergaderingen en nu dus de principiële beslissing van de raadsleden. “Daarna is er nog een openbaar onderzoek met terugkoppeling en communicatie”, vertelt burgemeester De Roo. “Bij belangrijk gefundeerd protest kan een nieuwe naam alsnog wijzigen.”

Dorpsstraat

De belangrijkste nieuwe namen maakten we vorige week reeds bekend. De Bruggestraat wordt Kloosterstraat, de Galgestraat wordt de Stropstraat en de Kasteelstraat verandert in de redelijk evidente Dorpsstraat. Tijdens de gemeenteraad raakte bekend, dat de Molenstraat toch nog zijn link met de molen behoudt als Molendorpstraat. De Tieltstraat heet binnenkort Centrumstraat en de Nieuwstraat wordt Portaalstraat.

Niet ‘waw’

Raadslid Gilles Verstraete (Respect) – en met hem nogal wat Respect-collega’s – was niet erg onder de indruk van de nieuwe namen. “Ik vind die nieuwe namen niet echt ‘waw’”, aldus Verstraete. Burgemeester Greet De Roo haakte daarop in. “Kiezen is verliezen”, zei ze. “We hebben nu eenmaal beslist, dat onze inwoners het laatste woord hebben. Bovendien is de keuze soms beperkt. Sommige leukere namen konden niet, omdat ze bijvoorbeeld al bestaan in Wingene of buurgemeenten, wat bij toekomstige fusies weer verwarring kan veroorzaken. Je kan niet om de haverklap straatnamen beginnen wijzigen”, aldus De Roo. De principiële beslissing werd goedgekeurd, meerderheid tegen minderheid. (GGM)