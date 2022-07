Oppositie niet mild voor besparingsplan van Kortrijkse stadscoalitie

Vrijdagochtend stelde burgemeester Ruth Vandenberghe de resultaten van de broodnodige besparingsoefening voor. Hun plan van aanpak kon allesbehalve op lovende reacties van de oppositie rekenen. “Wij trokken vorig jaar al aan de alarmbel, nu zijn te maatregelen te zwak én komen ze te laat”, klinkt het bij CD&V en Vlaams Belang Kortrijk.

Het stadsbestuur maakte een lijst op van investeringsprojecten die terug in de koelkast worden gestoken. Het gaat onder andere over mobiliteitswerken en vernieuwingen in de deelgemeentes van Kortrijk. Aan de Verlaagde Leieboorden worden bijvoorbeeld niet geraakt. “Onbegrijpelijk”, zucht Benjamin Vandorpe (CD&V). “Er wordt opnieuw gekozen voor prestigeprojecten. Er worden rioleringswerken afgeblazen in de Cyriel Buyssestraat, terwijl onze voetpaden, straten en ook riolering écht dringend aan verbetering toe zijn. Het bestuur geeft prioriteit aan de verkeerde zaken.”

Verkeerde prioriteiten

Dat verfraaingswerken in onder andere Marke en Rollegem opnieuw worden uitgesteld, kan op weinig begrip rekenen bij Benjamin: “Net zoals ze dat al de volledige legislatuur doet focust het bestuur op de stadskern, de randgemeentes tellen gewoon niet meer mee. Deel twee van de Verlaagde Leieboorden zal 7 miljoen euro kosten, meer dan het duurste project dat wordt geschrapt. Dat ziet er mooi en indrukwekkend uit voor de buitenwereld, maar dat zijn geen werken die het dagelijkse leven van de Kortrijkzaan ten goede komen.”

“Het is een gekende politieke tactiek. Maar je kan niet zomaar een persbericht uitsturen zonder verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad”

Wouter Vermeersch van Vlaams Belang Kortrijk reageert even sceptisch: “Het is een gekende politieke tactiek: vlak voor het verlof een aantal moeilijke besparingen doorduwen. Je kan niet zomaar een persbericht uitsturen over zo’n beslissingen zonder verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad. Wij willen de cijfers kunnen inkijken en het stadsbestuur hierover grondig ondervragen.” De oppositiepartij geeft aan dat zij al maandenlang aandringen op een begrotingsoefening, die initieel pas in het najaar gepland stond.

Te laat

“Het is een goede zaak dat het stadsbestuur voor de zomer in gang is geschoten en nu met een communicatie naar buiten komt. Maar van een transparante samenwerking met de gemeenteraad is geen sprake. Dan zwijg ik nog over de achterpoortjes die ze nu zoeken om toch de belastingen te verhogen, zonder dat effectief onder die noemer te doen”, gaat de fractieleider verder. Desalniettemin is Wouter Vermeersch er zeker van dat er dit najaar opnieuw zal moeten gerekend worden, omdat de schepen van Financiën volgens hem te weinig rekening heeft gehouden met de voorspelde prijsstijging van de bouwmaterialen de komende maanden.

“Zoals altijd wordt er gekozen voor prestige en niet voor het belang van álle inwoners”

Ook Benjamin Vandorpe is er niet van overtuigd dat dit plan voldoende impact zal hebben: “Ik heb geen gedurfde keuzes gezien in dit plan. Er wordt rekening gehouden met een prijsstijging van 20 procent bij grondstof en bouwmaterialen, maar dat zal 30 procent zijn. De 34 miljoen euro die ze bij de investeringen willen besparen is dus eigenlijk nu al achterhaald. Er zullen sowieso nog meer projecten moeten geschrapt worden, daar ben ik zeker ben.”