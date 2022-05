Oppositie neemt nieuwe evenementenhal Boterhalle op de korrel

Liefst 2,5 uur debatteerden meerderheid en oppositie tijdens de gemeenteraad over het ontwerp van de nieuwe evenementenhal Boterhalle. Die komt op de huidige locatie bij de Grote Markt. Vooral de hoge kostprijs door de 39 ondergrondse parkeerplaatsen werd niet op handengeklap onthaald.

Sinds 2019 is de huidige evenementenzaal Boterhalle niet meer veilig. Sindsdien kunnen verenigingen en organisatoren de Polderhalle gebruiken. Dat is een tijdelijk pand in de Polderstraat in Diksmuide. Het ontwerp van de nieuwe zaal stelde het stadsbestuur in 2021 al eens voor. Ook toen spaarde de oppositie zijn kritiek niet.

De ontwerpers kwamen nu zelf naar de gemeenteraad in Diksmuide om de definitieve versie van de toekomstige evenementensite toe te lichten. Er komt een grote zaal voor 1.200 personen die in twee opgesplitst kan worden. De centrale hall met foyer kan ook afzonderlijk gehuurd worden. Twee bars en een keuken maken het plaatje compleet. Ondergronds zijn 39 publieke parkeerplaatsen gepland met in- en uitrit via de Koning Albertstraat.

Meerkost

Bert Laridon (N-VA) liet zich positief uit over de evenementenzaal zelf, een paar technische opmerkingen niet te na gesproken. “Ik maak me in de eerste plaats grote zorgen over de stijgende kostprijs van het project. De raming was aanvankelijk 3 miljoen euro, vervolgens kwam er een hogere zaal en een lift waardoor de kost steeg naar 3,5 miljoen euro.”

“Nu blijven de prijzen de hoogte ingaan. Volgens de ontwerpers is de geschatte meerkost van de huidige aannemingsprijzen al met 30% gestegen. Dat betekent dus 4,6 miljoen euro. Daarnaast vrezen we ook voor een veel hogere kostprijs voor de ondergrondse parkings. De raming is nu ruim 700.000 euro zonder btw maar volgens onze berekeningen zal dat al snel 1,7 miljoen euro zijn en dan hielden we nog geen rekening met de hoge aanbestedingsprijzen.”

“Vooral het archeologisch onderzoek zou wel eens veel duurder kunnen uitvallen. Bovendien moeten er bovengronds parkeerplaatsen sneuvelen, dus die moet je ook nog eens aftrekken van die 39. Schrap dus die ondergrondse parking en gebruik dat budget voor nuttigere zaken.”

Dit project zal financieel bijzonder zwaar wegen op onze stad en dat voor die paar fuiven die er maar plaatsvinden. Erik De Keyser (Vooruit)

Vooruit zat op dezelfde golflengte. “In- en uitrijden via dezelfde weg is om problemen vragen. Bovendien weten we niet hoe die parking aangeduid zal worden. We missen de praktische uitwerking”, sneerde Kurt Vanlerberghe.

Partijgenoot Eric De Keyser maakte zelfs het hele project met de grond gelijk. “Dit project zal financieel bijzonder zwaar wegen op onze stad en dat voor die paar fuiven die er maar plaatsvinden. Diksmuide heeft geen nood aan zo’n zaal.”

“Bovendien zal de parkeerdruk in het weekend alleen maar toenemen. Bij de Grote Markt is er al een succesvolle feestzaal. Komt daarbij nog een evenementenhal waar ook vooral op zater- en zondag zaken geprogrammeerd zullen staan. Er is voldoende zalenaanbod in de deelgemeenten.”

Nieuwe dynamiek

Schepen van Patrimonium Marc De Keyrel (CD&V) bleef achter het project staan. “Dit heeft het centrum van onze stad nodig. Wij willen vooruit en niet achteruit. De nieuwe evenementenzaal zal zorgen voor een dynamiek en onze stad laten bruisen.”

Schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) was dan weer grote pleitbezorger van de ondergrondse parking. “De raming van N-VA is fel overdreven. Die partij stelde bij de heraanleg van de Grote Markt trouwens zelf voor om daar een ondergrondse parking te bouwen.”

“Vooruit was de vorige bewindsperiode aan de macht en wilde 70 private ondergrondse parkeerplaatsen in twee bouwlagen via een publiek-privaat project op de site van de Boterhalle. Nu maakt het de huidige, geplande ondergrondse, publieke parking met de grond gelijk. Beide oppositiepartijen zijn wel heel erg veranderd.”

Deprez wist zich gesteund door partijgenoot Claude Vindevogel die ook gelooft in de ondergrondse parking. “Dit zal voor een nieuwe dynamiek zorgen.”

De voltallige oppositie stemde uiteindelijk tegen het ontwerp van de nieuwe evenementenzaal. (GUS)