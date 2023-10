Oppositie Lo-Reninge laat nog niet in haar kaarten kijken voor 2024

Hoewel het politieke landschap decennialang CD&V-getint was en Lode Morlion er sinds 2006 met zijn partij Dynamisch de sjerp in de wacht sleepte, zorgde de nieuwe lijst Inspraak van N-VA-lid Frank De Poortere in 2012 voor een complete verrassing. Inspraak rijfde 45% van de stemmen binnen en haalde zes zetels. Toch bleef Morlion burgemeester, maar uit oppositiepartij Inspraak zich vaak kritisch. Morlion hangt echter zijn politieke sjerp aan de haak.

“Na 20 jaar burgemeesterschap heb ik beslist om me in 2024 niet opnieuw kandidaat te stellen”, zegt Lode Morlion.

Eind 2024 word ik 64 en zal ik 30 jaar politiek actief geweest zijn. Drie decennia heb ik me met hart en ziel ten dienste van de bevolking van Lo-Reninge gesteld en op dat moment stoppen voelt voor mij aan als een juiste beslissing op het juiste moment. Die beslissing heb ik genomen in nauw overleg met mijn echtgenote en kinderen, en uiteraard ook na gesprekken met heel wat mensen die mij na aan het hart liggen. Ik kan als een gelukkig en heel tevreden man terugblikken en afscheid nemen.”

Mooie zaken gerealiseerd

“Ik heb ook het volste vertrouwen in schepen Lieve Castryck (56), die we bij de start van deze legislatuur aan boord hebben gehaald. Ze zal in 2024 als kopvrouw de lijst van Dynamisch trekken. Ik heb er het volste vertrouwen in dat zij samen met het hele Dynamisch-team het werk zal verderzetten. Samen hebben we mooie zaken gerealiseerd, waarbij we veilige schoolomgevingen en dorpskernen als prioriteit stelden.”

“Ik ben ervan overtuigd dat dit zo zal blijven in de toekomst, net als de aandacht voor sociale projecten en activiteiten die het voor onze jongeren, onze gezinnen, senioren en verenigingen aangenaam maken om in onze stad te wonen, te werken en te ontspannen.”

Inspraak

Frank De Poortere en Ignace Lootvoet van oppositiepartij Inspraak spreken zich nog niet uit over de manier waarop ze zich zullen engageren in 2024. “We houden het graag nog even ‘mysterieus’, maar we zijn er volop mee bezig en zullen op het gepaste moment hierover communiceren”, klinkt het.

(MVO)